Лучшие грибные места Красноярска и края в 2022 году: публикуем народную карту

"Грибной царь" из Арейского. Фото: соцсети, Анна ЖИРЕЛКИНА.

Лето-2022 в Красноярске и крае выдалось капризным, но щедрым. Из-за сильных дождей грибной сезон начался к середине июня. Это на целый месяц раньше, чем обычно. Первые шампиньоны пошли 11-го, а уже 13-го подтянулись маслята и подберезовики. «Вот это да! – поражаются в соцсетях. - Обычно до второй половины июля грибов не было. А тут такое!». По словам любителей тихой охоты, урожай грибов обильный: хватит и на жареху, и на засол. Где же искать маслята да опята? Представляем карту лучших грибных мест Красноярска и края за 2022 год, она составлена на основе рассказов местных жителей (дополняется).

Карта лучших грибных мест Красноярска и края за 2022 год

Маслята

Самый популярный гриб водится: окрестности сел Арейское, Абалаково, также Бобровый лог, Енисейск, Железногорск, Зеленогорск, Зыково, Красный Пахарь (Емельяновский район), Маганск, Миндерла, Минусинск, Плоское, мкрн Солнечный, Талое, Таскино, Шуваево…

Маслята, подберезовики и шампиньона из Таскино. Фото: соцсети, Алина КУЗНЕЦОВА.

Совет: как быстро убрать липкую пленку с маслят? Чистые грибы среднего размера можно почистить с помощью новой сухой губки. Если круговыми движениями потереть шляпку, пленка легко отойдет.

Белые грибы

Благородный гриб собираем тут: Арейское, Бородино, станция Еловка, ЗАТО Железногорск, поселок Ирша, село Рыбное (Рыбинский район), Тростенцово.

Белые грибочки из Ирши Рыбинского района. Фото: соцсети, Роман МИРОНОВ.

Совет: царь грибов не любит темные леса, ищите его в хвойниках, на опушках и мелколесье. И, пожалуйста, не перепутайте с ядовитыми двойниками: желчным и сатанинским грибами. У первого после среза порозовеет мякоть, у второго станет синеватой. С настоящим белым такое не произойдет.

А вот "улов" белых из села Рыбное Рыбинского района. Фото: соцсети, Роман МИРОНОВ.

Грузди

Бирилюсский район, Бородино, Ирбейский район, Козульский район, Таскино.

Грузди (и не только), собранные в Ирбейском районе. Фото: соцсети, Александр СОЛДАТЕНКО.

Совет: существует целый ряд грибов, похожих на грузди, есть среди них и опасные. Иногда за грузди принимают даже бледные поганки! Главное отличие: у белого груздя шляпка покрыта ворсинками, у поганки их нет. Кроме того, у ядовитого гриба сверху ножки имеется утолщение в виде яйца.

А вот груздочки из Таскино. Фото: соцсети, Евгений ТИХОНОВ.

Лисички

Абалаково, Еловка, Канск, Новый Устюг, Плоское, Сухобузим, Таскино.

Лисички, найденные в окрестностях Нового Устюга. ФОто: соцсети, Алина КУЗНЕЦОВА.

Совет: чтобы лисички не получились «резиновыми», их нельзя долго держать в холодильнике. Не тяните, приготовьте сразу, в течение 24 часов после сбора.

Подберезовики

Арейское, Емельяново, Лесосибирск, Плоское, Таскино.

Поберезовки и "товарищи", Емельяновский район. Фото: соцсети, Оксана ПАВЛЕНКО.

Совет: подберезовики часто бывают червивыми, их лучше проверить еще в лесу. Для этого срежьте у гриба часть ножки. Заметили характерные черные точки? Значит, гриб поражен. Даже если их нет, черви могут находиться в нижней части шляпки, губчатом слое. Тогда его правильнее всего удалить.

Опята летние

Сорокино (Манский район), станция Крючково.

Летние опята у станции Крючково. Фото: соцсети, Нина КОВАЛЕВА.

Совет: опята – грибы «семейные», растут группами. И в этом их главное отличие от двойника, смертельно ядовитой галерины окаймленной. Галерины держатся поодиночке или по два-три гриба. Впрочем, они могут появиться и прямо СРЕДИ опят, так что собирать нужно очень внимательно. Как распознать «врага»? У настоящего опенка ножка чешуйчатая, цвет шляпки меняется от середины в краю. У галерины такого нет: ножка гладкая, цвет шляпки однородный.

Шампиньоны

Емельяново, Таскино, Сухобузимо.

Первые шампиньончики, собранные еще 11 июня в Емельяновском районе. Фото: соцсети, Николай ЦЫБИН.

Совет: под настоящий шампиньон часто маскируется ложный, несъедобный. Чтобы понять, какой гриб перед вами, надо разломить мякоть. У ложного срез начнет желтеть, к тому же появится неприятный запах. Во время варки вода (пусть и на короткое время) тоже окрасится в желтый цвет.

Рыжики

Абалаково, Зыково.

Рыжики и маслята, станция Абалаково. Фото: соцсети, Евгений ПЕТРОВ.

Совет: если рыжики позеленели после среза, не пугайтесь. Их тоже можно употреблять в пищу: жарить, солить, замораживать. Напомним, по количеству витаминов и полезных микроэлементов рыжики превосходят даже овощи и мясо. Настоящее золото!

ВАЖНО

Карта грибных мест Красноярска и края постоянно дополняется. Если хотите поделиться своими находками (и, конечно, фото), пишите в комментариях - в наших группах. Ждем!

И удачной всем грибалки!