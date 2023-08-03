Где собирать грибы в Красноярском крае в 2023 году: рассказываем о приметах грибных мест

Заядлые грибники открыли "тихую охоту" и возвращаются домой из леса с "трофеями". Фото: Мария ЛЕНЦ

Несмотря на жару, грибной сезон в разгаре. Тысячи людей с ножами, ведрами и горящими глазами «прочесывают» леса Красноярского края. А потом те, кому повезло, делятся в соцсетях фотографиями трофеев «тихой охоты».

Корреспондент «КП»-Красноярск составил народный список грибных мест, из которых чаще всего не возвращаются с пустыми руками. Рассказываем, где собирать грибы в Красноярском крае в 2023 году.

Обстановка в целом

Заядлые грибники (особенно в южных районах региона) сетуют, что лес сухой. В конце июля установилась жара, и в первую неделю августа зной «не отпускает». Дожди, которые были в последнее время, заросли толком не промочили, поэтому о грибном изобилии речь пока не идет. Набрать бы «на жареху», а в лучшем случае – засолить пару банок лесных «деликатесов». Некоторым везет: «прочесав» километры лесных зарослей, они натыкаются в укромных местах на целые поляны лисичек или подберезовиков.

"Трофеи" с лесной прогулки в Емельяновском районе. Фото: Алина Кузнецова

Маслята многим попадаются червивые, но бывалые не унывают:

- «Слой» грибной отошел, надо после дождей те же места проверить. Пойдут молодые крепкие грибочки!

Возле Березовки маслят много, но большинство уже червивые. Фото: Людмила Шадрина

Грузди с рыжиками (а последние пока – «штучные трофеи») удается найти не всем, но невезучие не отчаиваются:

- Будут дожди – будет и грибной «урожай»! Грибы и так в этом году «пошли» гораздо раньше, чем обычно. Немного сбили «охотку». И время подождать еще есть: пара месяцев грибного сезона впереди!

В окрестностях Большого Балчуга собирают лисички. Правда, пока их немного. Фото: Андрей Аксенов

Ожидают ли любители лесных даров «урожай» в этом году? Результатами своей «разведки» в районе Большого Балчуга и прогнозами поделился грибник Андрей Аксенов:

- Растут «валуи», сыроежки. Спеет ягода костяника. Наткнулся на лисички. Уже начали появляться. Немного их, но через пару недель, может и больше, будут повсюду. Ждем нормальный урожай.

Конечно, он будет при условии дождей.

Где и что искать

Делимся, в окрестностях в каких населенных пунктов чаще всего собирали «грибные урожаи» в конце июля-начале августа:

Подберезовики, маслята, грузди и рыжик - "трофеи" из-под Маганска. Фото: Алена Горнак

- п. Березовка, д. Кузнецово, д. Лопатино (Березовский район): лисички, летние опята, подберезовики, маслята;

- с. Маганск (Березовский район): грузди, рыжики, подберезовики, маслята;

- п. Березовка (Березовский район): подберезовики, маслята;

- станции Минино, Крючково, с. Устюг (Емельяновский район): лисички, подберезовики, волнушки;

- с. Сухобузимское (Сухобузимский район): грузди, лисички, маслята;

- с. Большой Балчуг (Сухобузимский район): лисички, волнушки;

- с. Рыбное, с. Бородино, п. Ирша, с. Бородино (Рыбинский район);

- с. Журавлево, п. Краснокаменск (Курагинский район): лисички, подосиновики, подберезовики;

- д. Верхний Суэтук, с. Черемушка (Каратузский район): лисички, летние опята;

- ЗАТО Железногорск: лисички.

Приметы грибных мест

Естественно, заядлые любители «тихой охоты» не горят желанием «выдавать» свои любимые грибные места с точностью до метра. В лучшем случае – укажут ближайшие к ним населенные пункты. Надо знать «приметы», где и какие грибы искать. Например, самонадеянно отправляться за рыжиками в осинник.

Опытные грибники советуют «проверять» грибные места через сутки после обильного дождя. Тогда больше вероятность, что уйдете домой не с пустыми руками: растут грибы на удивление быстро. Но в каждом лесу – свои.

Вот такие крепыши водятся за деревней Лопатино Березовского района. Фото: Надежда Федорова

Желанные «трофеи» для многих грибников, грузди, предпочитают смешанные леса с хвойными деревьями. Они отлично чувствуют себя на полянах и покосах. Но им нужна влажность.

Рыжики и маслята «тяготеют» к сосновым борам и «укрытиям» из хвои и мха.

С подберезовиками и подосиновиками все понятно из их названий. «Водятся» они в светлых лесах, «любят» селиться возле больших деревьев и на опушках.

Лисички тоже «любят» осинники и березники, в которых достаточно света. Обычно они «укрываются» под опавшими листьями и в траве.

Свежий "улов" лисичек возле д. Кузнецово. Фото: Надежда Шанаурова

Белые грибы могут расти в смешанных и березовых зарослях. Но непонятно, почему в одних подходящих местах их много, а в других – нет совсем.

Одно из любимых «мест обитания» опят – березники с отжившими свое трухлявыми деревьями. Также они облюбовывают старые гнилые пни.

А вы уже ходили за грибами? Делитесь в комментариях, с какими «трофеями» вернулись из леса.

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