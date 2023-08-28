«Сильно люблю тебя и дочку»: последнее сообщение курьера-колясочника Никиты Медкова, загадочно пропавшего после ссоры с любимой

Никиту нашли мертвым в лесу под Красноярском. Фото: соцсети, личная страница.

- Он, как лучик света – добрый, хороший, - ей до сих пор трудно говорить о любимом в прошедшем времени. Невозможно – душат слезы… Сегодня, 28 августа, под Красноярском – в лесу у станции Кача - нашли погибшим Никиту Медкова. О парне, который из-за болезни в 17 лет вдруг перестал слышать и ходить, но сохранил мужество жить дальше, мы писали год назад. Увы, история закончилась трагически. Что произошло с Никитой, согласилась рассказать «КП» - Красноярск его девушка (имя мы не называем – по этическим соображениям).

Обычная размолвка

«Внимание, пропал человек! Медков Никита Евгеньевич (26 лет). 24 августа около 18 часов ушел (предположительно) со станции Еловое. Передвигается на инвалидном кресле. Особые приметы: глухой…», - такие сообщения разлетелись по соцсетям в субботу вечером, 26 августа. За ним стояла беда.

- Незадолго до того мы поссорились, - поделилась возлюбленная Никиты. - Обычная размолвка, такое бывало. Он подскочил, куда-то уехал. А потом, это было 24 августа в 9:37, от Никиты пришла смска, последняя. В ней он писал, что сильно любит нас с дочкой, у меня девочка, ей нет и года.

… Никита и Инна* (имя изменено) познакомились два с половиной месяца назад. Девушку не оттолкнуло, что парень - колясочник: «Столько от него радости, такой он был… зажигалка».

Сердце у него было золотое, говорят близкие. Фото: личная страница ВК.

Вскоре начали встречаться. Никита трогательно заботился и об Инне, и об ее дочке. Благо жили по соседству: он в интернате на Курчатова, она на Менжинского.

Пока добирался (делал это без посторонней помощи), записывал стримы. В основном, добрые истории. Последним стал сюжет о том, как бездомного пса, что скитался по дворам, приютили работники местного магазина. Золотое сердце.

- После нашей ссоры, уже 25 августа я узнаю: Никита пропал, не ночевал в интернате. Испугалась, подняла шумиху. Обзванивала всех – волонтеров, полицию: «Помогите, он же, как ребенок! Не может людей слышать, передвигаться без коляски. Ищите хотя бы по геолокации, он же там умирает, наверное!». Мне потом уже сказали: скорое всего, 25 вечером он был жив, можно было спасти… Дозвонилась до его мамы, у нее приняли заявление.

Обнаружили по геолокации

- После сообщения о пропаже мужчины были организованы поиски. Сотрудники прочесывали лес вместе с волонтерами, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

К несчастью, чуда не случилось. Когда один из волонтеров отыскал тело Никиты, тот был уже мертв. Это было, повторимся, спустя три дня после пропажи и за 48 километров от Красноярска. Но как попал туда инвалид-колясочник? Пока ответа на это вопрос нет ни у близких, ни у полиции.

Перед трудностями он не пасовал. Фото: личная страница ВК.

- Что делал Никита на станции Кача, я не знаю, - говорит Инна. – Как тогда его обнаружили? У нас есть групповой чат, мы переписывались. И, помимо прочего, играли в игру: угадай, где я? А, когда с Никитой произошла беда, его друг вычислил местонахождение по геолокации. Туда мы направили волонтеров и полицию. И почти там же его нашли.

В лесу. В своей коляске.

- По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено, - продолжают в пресс-службе ГУ МВД России по краю. - Назначена судебно-медицинская экспертиза, она установить точную причину гибели мужчины.

«Мечтаю вернуть долг»

Напомним, в свои 26 парню прошлось пройти через многое. Он родом из Хакасии. Когда мальчишке было два годика, родители развелись. Отец забрал его, увез в деревню. Мать Никита узнал только в 18 лет.

После школы поступил в речное, мечтал быть моряком, повидать другие страны. Но его отчислили – за пропуски и неуспеваемость. Признавал: 15 лет, ветер в голове. Пошел учиться на электрика. Но все строил планы: эх, восстановиться бы в речном!

Но жизнь распорядилась иначе. Учеба только началась, а мальчишку как подменили. Был активным, энергичным… Стал вялым и слабым. Вспоминал: как будто что-то убивало его изнутри.

До болезни парень мечтал стать моряком. Фото: личная страница ВК.

Диагноз прозвучал, как приговор «рассеянный склероз». Попытки лечиться ничего не дали. Так он и попал в красноярский интернат.

Другой бы сдался, слег. А он ни в какую! Без работы не сидел ни дня, что-то придумывал. Год назад вообще поразил всех – устроился курьером. Везде препятствия – бордюры, машины, а он знай развозит заказы прямо в инвалидном кресле. Как это давалось, знал лишь сам.

Год назад о Никите много писали, выходили сюжеты на ТВ. Когда горожане услышали о курьере-герое, в стороне не остались. За три дня собрали ему на новую электрическую коляску. Чтобы преодолевал расстояния быстрее и легче: «Лови, братан, на колеса!». Правда, в последнее время Никита из курьеров ушел, занялся продажами.

- Хочу развиваться дальше. Сделать для других то же, что сделали для меня люди. Мечтаю вернуть долг – помочь другим, - откровенничал он.

Увы, не сбылось. Времени оказалось слишком мало.

«Комсомольская правда – Красноярск» приносит соболезнования всем, кто любит и помнит Никиту.

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