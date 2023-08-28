В Красноярске найден мертвым пропавший курьер-колясочник Никита Медков

Никита Медков Фото: из личного архива

Курьера-колясочника Никиту Медкова, пропавшего 24 августа со станции Еловое, нашли мертвым. Об этом сообщили волонтеры отряда «Поиск пропавших детей – Красноярск». В МВД информацию о гибели Медкова подтвердили.

Никиту искали трое суток – сотрудники полиции вместе с добровольцами и волонтерами пытались найти парня, который не слышал и не ходил – он являлся инвалидом первой группы. 27 августа было обнаружено тело Никиты.

Обстоятельства гибели парня пока официально не сообщались. Как пояснили в МВД, признаков насильственной смерти нет, причину установят судмедэксперты.

Ранее «КП-Красноярск» описывала историю Никиты. В 15 лет парню поставили страшный диагноз – рассеянный склероз. К 17 годам он лишился слуха и возможности ходить, его отправили в интернат в Красноярск.

Несмотря на тяжелый недуг Никита работал: делал сайты, раздавал листовки, а затем устроился курьеров в доставку. Чтобы удержаться на рабочем месте, парню понадобилась новая электронная коляска. В 2022 году его история тогда попала в СМИ, и Никите собрали нужную сумму за три дня.

Тогда Никита делился планами с корреспондентом «Комсомолки». Говорил, что мечтает открыть свое дело, развиваться и помогать людям. Подробнее по ссылке.

«Комсомольская правда-Красноярск» выражает соболезнования близким и родным Никиты Медкова.

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