«Не слышит и не может ходить»: под Красноярском пропал без вести курьер-колясочник Никита Медков

Никита Медков. Фото: из архива Никиты

24 августа под Красноярском исчез 26-летний Никита Медков. Об этом сообщают волонтеры Поиска пропавших детей.

Молодой человек пропал приблизительно в 18:00 часов предположительно со станции Еловое. Дело в том, что Никита является инвалидом первой группы – он не слышит и передвигается на инвалидной коляске.

Куда мог направиться парень – неизвестно. Не установлено и во что он был одет. Из дополнительных примет – рост 175 сантиметров и короткие рыжие волосы. Обстоятельства пропажи еще устанавливаются.

Фото: Поиск пропавших детей. Красноярск

Ранее «КП-Красноярск» описывала историю Никиты. В 15 лет парню поставили страшный диагноз – рассеянный склероз. К 17 годам он лишился слуха и возможности ходить, его отправили в интернат в Красноярск.

Несмотря на тяжелый недуг Никита работал: делал сайты, раздавал листовки, а затем устроился курьеров в доставку. Чтобы удержаться на рабочем месте, парню понадобилась новая электронная коляска. В 2022 году его история тогда попала в СМИ, и Никите собрали нужную сумму за три дня.

Тогда Никита делился планами с корреспондентом «Комсомолки». Говорил, что мечтает открыть свое дело, развиваться и помогать людям. Подробнее по ссылке.

Если вам что-то известно о местонахождении Никиты позвоните в дежурную часть ОП№2 по номеру 8-391-246-87-64, волонтерам – 8-950-99-66-066 или по номеру 112.

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