Маленькая дворняжка с большим сердцем: женщина выручила щенка от гибели, а он спас ее маму при нападении разъяренного пса

Пес по кличке Верный спас хозяйку от нападения свирепого пса. Фото: ГУФССП по Красноярскому краю.

Отплатил добром за добро… Щенок дворняжки, которого в Ачинске забрали с улицы, отвел беду от семьи. Эту трогательную историю рассказали в службе судебных приставов по Красноярскому краю.

Есть такое поверье: спасенное животное приносит удачу. Так произошло и в нашем случае. Однажды жительница Ачинска Ольга Глазова (она работает ведущим судебным приставом) узнала: бездомная собака на улице родила щенков. Крохам каждый день могла грозить гибель – под колесами машин или от рук живодеров.

Но малышей взяли под защиту местные жители. Они обратились на ТВ, чтобы пристроить найденышей. Люди не смогли остаться равнодушными, пошли отклики.

Вернулась радость жизни

Одной из тех, кто решил приютить щенка, стала Ольга. Женщина пояснила, собирается подарить его маме:

- В последнее время она совсем не хотела выходить на улицу. А щенок мог бы все изменить.

Так и вышло, малыш оказался ласковым и заботливым. Не отходил от хозяйки. Вот и кличку ему дали – «Верный». Вскоре к пожилой женщине вернулась радость жизни.

Ольга Глазова приютила щенка, а потом он спас ее маму. Фото: ГУФССП по Красноярскому краю.

Теперь она постоянно выводит питомца на прогулки, играет с ним. К слову, щенок очень чистоплотный и вдобавок смекалистый. Ловит все налету, с полуслова. Поэтому Ольга определила его в «школу». В свободное время возит на уроки к кинологу. Там питомца научили подавать обе лапки, выполнять команды…

Ринулся на подмогу

А недавно Верный и вовсе оправдал свою кличку. Дело было так: хозяйка, как обычно, вывела его на прогулку. Шли по своей привычной тропинке. И вдруг – будто ниоткуда – навстречу кинулась огромная немецкая овчарка. Похоже, бездомная или на самовыгуле.

Несколько прыжков, и овчарка была рядом. Накинулась на женщину, повалила на землю, давай рвать зубами. Хозяина с ней не было.

Казалось, остановить разъяренное животное некому. Кроме Верного. Увидев, что его человек в беде, отважный пес отважно ринулся на агрессора. Каким-то чудом, но маленькой дворняжке удалось отогнать свирепую псину. Хотя по размеру та больше раза в два!

Сейчас все хорошо. Хозяйка поправилась, раны оказались неопасными. А Верный, подтвердивший свою кличку в деле, получил награду – собачьи лакомства. И, конечно, благодарность всей семьи. Еще бы – спас бабушку!

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