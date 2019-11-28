Бывшего десантника трижды выручили кошки, и теперь он спасает их с улицы

13 кошек, один я… Бывшего десантника Александра Новикова вряд ли кто-то заподозрил бы в сентиментальности. Под два метра ростом, прошел Афганистан, работает на заводе – технологом.

(Сразу оговоримся – фото его мы показать не можем. Об этом попросил наш герой. Не хочет: соседи узнают – заклюют. Хотя у него чистота-порядок, но люди кругом всякие. Скорей бы, говорит, уже чипирование питомцев ввели, чтобы все по закону).

Ведь у сурового с виду мужчины сразу 13 кошек. Разных характеров, расцветок и голосов. Главное: почти все беспородные, спасенные с улицы.

Моя отдушина

- Такой от них позитив, не представляете! В Швеции, Голландии, например, еще и платят, чтобы дети общались с кошками, с собаками, - улыбается хозяин. А вокруг так и крутятся усатые-полосатые. – Как вышло, что их 13? Почти мистическая история!

До этого я ни во что такое не верил, относился скептически. Ну, было у меня 13 кошек. И тут один умирает. А в таких случаях всегда расстраиваешься. И мысли нет о том, чтобы найти замену.

А они ответили хозяину такой благодарностью!Фото: Мария ЛЕНЦ

А тут в прошлом году, в июне, снится мне, иду по берегу реки. Вижу, сидит человек, весь в белом, святой. Говорит: «Знаю, ты любишь кошек. Скоро попадется кошка, от которой ты никогда не откажешься. Я засмеялся: нет-нет, мне хватит, и так 12, я не вытягиваю! А он продолжает: «Ты будешь жить до тех пор, пока у тебя 13 кошек». И вот после своего дня рождения, в сентябре, поворачиваю на стоянку. Вдруг слышу мяуканье – и удар в колесо. Перепугался – Господи! Выскочил, гляжу – из-под машины торчит хвост черный. Весь обмер. Руку засунул, вытаскиваю: котенок, черно-белый. Ничего не сломано – уцелел. А потом оказалось: это даже не котенок, а взрослая кошечка. Просто такая миниатюрная. И она стала 13-й. Назвал Маруськой. Все они – моя отдушина.

Выгнала грабителя, а сама умерла

А начиналось все необычно: сейчас он спасает кошек, а когда-то кошки выручили его. Даже трижды:

- Первого кота мне подарили. Было это давным-давно. Мы с женой были молодыми, снимали жилье. И ночью случился пожар – загорелась квартира на нижнем этаже. Мы спали, а наш кот почуял дым, забеспокоился и как сиганет мне на спину! Проснулись, выскочили, спаслись. Если бы не он, задохнулись бы 100%-но.

Потом переехали, жили на первом этаже. Там получилось еще страшнее. Снова ночь, прорвало трубу с горячей водой, топило. И снова кошка (уже другая) нас будит. Смотрим: на полу вода стоит, уже сантиметров 30. Горяченная!

Всего у "кошкиного папы" 13 питомцев.Фото: Мария ЛЕНЦ

А в последний раз поехал я в командировку в Иркутск. Был уже в разводе. Так что кормить кошек заходил друг. И вот в старый новый год в квартиру вломился грабитель. (Это я потом уже узнал: у него было несколько судимостей, три раза – за убийства). Залез через мой балкон, выломал дверь.

Шныряет по квартире, подходит к шкафу, открывает… Он и не видел, что наверху затаилась одна из кошек. Увидев грабителя, кинулась на него, как дикая. И, представляете, выцарапала глаз! Он ее хватает, орет, бегает по квартире – весь в крови. Увы, сумел схватить кошку – ударил об угол. Я приезжаю, окно разбито, все валяется. А навстречу мне – моя малышка. Чего только ни делали, чтобы ее спасти, через полгода умерла…

P.S.

- Как-то услышал, батюшка выступал на канале «Спас»: «Не надо ходить в церковь замаливать грехи, помоги братьям нашим меньшим, которые в нас нуждаются».

Абсолютно согласен. У меня было такое: купил квартиру после того, как в ней умер хозяин. И заметил: что-то постоянно не то, тревожно, на душе тоска.

Как только появились кошки, они в некоторые углы вообще не ходили. А потом день за днем, постепенно, все наладилось. Спасибо кошкам.