Строители Красноярского метро опровергают уничтожение археологического объекта

Заказчик строительства Красноярского метро опровергает уничтожение археологического объекта Фото: ИВАНОВА Диана

Госпредприятие Красноярского края «Центр транспортной логистики» прокомментировало высказывание проектировщика красноярского метро Олега Митволя о возможном повреждении культурного объекта на площади Революции. Напомним, что обвиняемый в мошенничестве на очень крупную сумму денег Митволь передал через своего адвоката заявление в прокуратуру. В нем он заявил, что строители, которые в настоящее время роют площадь Революции под будущую станцию подземки, могли повредить археологические ценности. Якобы деньги на проведение предварительных историко-культурных и археологических изысканий в размере 4,2 миллиарда рублей из бюджета края были переведены на счета заказчика строительства – Центра транспортной логистики. Но по факту эти работы не были проведены. Так утверждает проектировщик.

Вторая сторона опровергает его слова.

- Отряд археологической экспедиции СФУ изначально провел полевое археологическое обследование территории проектируемого строительства, обнаружив на месте артефакты объекта археологического наследия «Красноярск. Поселение Новобазарная площадь». По итогам инженерно-археологических изысканий был подготовлен научно-технический отчет, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в компании.

В июне этого года было получено заключение государственной историко-культурной экспертизы – это основание для проведения спасательных археологических раскопок на площади. Заказчик довел это до сведения генподрядчика строительства - АО «Моспроект-3». Генподрядчик – субподрядчика АО «Бамтоннельстрой-Мост». Субподрядчик привлек организацию «Высота», у которой есть соответствующий допуск на проведение археологических работ.

Контролирует все, что происходит на «Поселении Новобазарная площадь», Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края. Специалисты службы были на стройплощадке будущего метро, сделали кое-какие замечания по поводу раскопок. Но эти замечания на общий ход исследований не повлияли.

В Центре транспортной логистики подчеркнули, что держат руку на пульсе, то есть постоянно контролируют все, что происходит на площади Революции.

Однако мы еще не получили ответ прокуратуры на заявление Олега Митволя, там пообещали "Комсомолке", что его подготовят и озвучат. А что скажет Служба по охране культурных объектов? Поэтому точку ставить в этом вопросе рано.

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