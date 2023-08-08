В Красноярске строители пляжа на острове Татышев разрушили стоянку древних людей Фото: Мария ЛЕНЦ

Следком завел уголовное дело на заместителя директора Татышев-парка, его подозревают в нарушении требований сохранения объектов культурного наследия. Иными словами, по его вине, предположительно, был нанесен огромный урон древней стоянке «Поселение Остров Татышев-2». В денежном выражении ущерб составил около 80 миллионов рублей.

В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности. В сентябре 2021 года Татышев-парк заключил контракт с компанией «Крастехспец», которая должна была построить пляжно-развлекательный комплекс на территории острова.

По закону перед началом стройки там должны побывать археологи. Подозреваемый знал об этих тонкостях, однако когда рабочие зашли и начали рыть землю и возводить бассейны, раздевалки и прочую инфраструктура, ничего не сделал, чтобы сохранить объект культурного наследия.

Добавим, что подозреваемый в мошенничестве при строительстве метро Олег Митволь направил в прокуратуру письмо, где сообщил, что подобное нарушение сейчас происходит на площади Революции.