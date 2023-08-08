Обвиняемый в мошенничестве Олег Митволь пожаловался в прокуратуру на строителей красноярского метро

При строительстве метро в Красноярске могли повредить археологические ценности Фото: Мария ЛЕНЦ

Обвиняемый в мошенничестве бывший проектировщик красноярского метро Олег Митволь обратился в прокуратуру и сообщил, что при строительстве объекта на площади Революции строители могли поверить археологические ценности. Об этом «Проспекту Мира» рассказал адвокат Митволя метро Михаил Шолохов.

На площади напротив здания краевой администрации находится объект культурного наследия «Поселение Новобазарная площадь». По закону перед началом работ археологи должны провести там свои исследования. На это, по словам Олега Митволя, было выделено 4,2 миллиарда рублей из бюджета края. Все деньги были перечислены на счет генерального подрядчика строительства – Центр транспортной логистики. (А всего, напомним, метро в краевом центре обойдется в 87 миллиардов рублей).

Однако никаких раскопок никто не проводил – рабочие зашли и вскрыли асфальт ковшом экскаватора, а вместе с ним и находящиеся в земле археологические ценности нескольких культурных слоем – от мезолита до 20 века. И посыпалось из ковша: кости животных, монеты, посуду и часть мостовой XIX века, кострища VIII–V веков до нашей эры. Повреждение объекта подтвердили и в краевой службе охраны памятников.

Таким образом, Олег Митволь просит прокуратуру вмешаться и проверить Центр транспортной логистики. Если информация подтвердится, это грозит уголовным делом.