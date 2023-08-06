Обчистили, пока сидел в СИЗО: полиция нашла похитителей 98 миллионов у владельца «Сибиряка»

Задержаны подозреваемые в краже 98 миллионов у Владимира Егорова

- Открывайте, полиция!

Против лома нет приема: несколько ударов кувалдой по тяжелой металлической двери и вот уже спецназ врывается в квартиру. Одна, вторая, третья. Хозяева (мужчины) в неглиже, оно и понятно – жара невыносимая. Падают на пол, закрывают лица, прямо анцы невинные. Умоляют: «дети, дети». Детей силовики, конечно, уводят в комнаты, чтобы не травмировать юную психику позором их папаш. На предварительном допросе один заявляет, что понятия не имеет, за что его задержали. Другой как на духу выкладывает: ездил в другой город, купил там телефон и привязал к нему симку.

В мае этого года стало известно о громком уголовном деле, заведенном за красноярского миллиардера, экс-депутата и владельца одной из самых крупных строительных компаний края - «Сибиряка». Владимира Егорова обвинили в присвоении бюджетных средств в размере около 400 миллионов рублей во время строительства школы в одном из районных центров региона.

Однако пока подозреваемый находился в следственном изоляторе, кто-то очень сильно почистил его личные счета. У него пропали 98 миллионов рублей. Причем сам-то он об этом поначалу не знал – в камере нет возможности заглянуть в мобильный банк.

Зато странности с крупными суммами своего вип-клиента заметили сотрудники банка. И притормозили операцию по обналичиванию 17 миллионов рублей. Но перед этим 81 миллион уже успел превратиться в наличность и ушел через магазины и банкоматы в свободное плавание. Информацию сотрудники банка передали в полицию. Это было в середине июля.

Каким образом были похищены миллионы, полиция уже имела представление. Дело в том, что похожим способом были обчищены счета другого подозреваемого по коррупционному уголовному делу. У проектировщика красноярского метро Олега Митволя обчистили счета на 30,1 миллион рублей. В случае с Егоровым схема одна и та же: неизвестные подделали паспорт, через него восстановили сим-карту и получили доступ к мобильному банку.

К делу подключились кибер-полицейские, уголовный розыск. Концы привели в Москву и соседние регионы – Московскую, Белгородскую и Липецкую область. В ходе служебной командировки там задержали целую ОПГ – пять человек в возрасте от 32 до 50 лет. Помогли коллеги из силовых ведомств, включая спецназ и ГУФСИН.

Подробности, которые «Комсомольской правде»-Красноярск удалось выяснить в пресс-службе полиции. Организатор – 41-летний сиделец колонии в Липецкой области. Видимо, там и узнал про схему. По его подсказке 50-летний подельник на воле подделал паспорт Егорова и обратился с заявлением к оператору сотовой связи восстановить якобы утраченную сим-карту. Так получил доступ к мобильному банку миллиардера. Затем деньги перетекли на поддельные счета. И три других гражданина принялись их обналичивать, покупая очень-очень дорогие товары.

- В квартирах злоумышленников были произведены обыски, в ходе которых полицейские обнаружили и изъяли сим-карты, банковские карты, средства связи, также у одного из фигурантов обнаружен и изъят обрез ружья, - прокомментировали в полиции.

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