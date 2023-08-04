Фото: СК

ЧП в городе Канске Красноярского края. Там 4 августа в 18 часов местного времени произошел хлопок газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме, после чего начался пожар. По информации МЧС, на место происшествия выехали силы и средства пожарно-спасательного гарнизона а также полиция и медики в составе 38 человек и 14 единиц техники, от МЧС России 26 человек и 9 единиц техники. Огонь удалось ликвидировать в 18:30 на площади 30 квадратных метров.

Фото: МЧС

Рассказ очевидцев

Очевидцы и жители дома делятся эмоциями. Многие испуганы и приходят в себя. Многие в гневе – считают, что виновники ЧП – рабочие, проводившие работу с газовыми трубами.

- Ничего себе хлопок! Это мягко сказано. Это мощный взрыв был. Всех так колошматит сейчас, что словами не передать. Бедные люди.

- Услышали сильный грохот. Выбежала на балкон, смотрю – сильный дым из соседнего подъезда. И выбиты окна. Мы все закрыли и вышли из подъезда. Смотрим, а с этой стороны тоже все выбито – двери и окна. Позавчера в нашем подъезде закончили менять газовые трубы. Все установили, датчики. Была замена газового оборудования.

Фото: СК

- Моя квартира на пятом этаже. Я кода ехала с работы, с той стороны делали газ. У них стояли два ящика пива в стеклянных бутылках. Этих работиничков сейчас надо на экспертизу, чтобы дышали в трубку. И судить их. Потому что такая серьезная работа – они делают газ, проводят его – и пьют. Как так можно? А люди страдают.

В квартире одной пожилой женщины, видимо, она находилась очень близко к эпицентру вообще выбило двери и окна. Холодильник разнесло на кухне. Соседи удивляются, как она жива осталась.

Пострадавшие

В минздраве Красноярского края сообщили: за медицинской помощью после взрыва газа в Канске обратились 13 человек. Из них семь пострадавших с серьезными травмами были госпитализированы. Погибших нет.

К медикам обратились 11 человек. Фото: МЧС

Причины взрыва газа

Предварительно причиной взрыва газа стало нарушение правил безопасности при выполнении работ по замене трубопровода.

По сообщению МЧС взрыв газа в жилой пятиэтажке в Канске повредил межкомнатные перегородки, окна и двери квартиры и соседних квартир. После взрыва эвакуировались 200 человек, из них 20 – дети.

Уголовное дело

В Красноярском крае в связи с хлопком бытового газа в жилом доме возбуждено уголовное дело, - сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республики Хакасия. По статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

В квартирах разметало мебель и вещи. Фото: очевидцы

- Следствием установлено, что сегодня в квартире многоэтажного жилого дома по улице Каландаришвили города Канска при замене трубопровода произошел хлопок бытового газа, в результате которого пострадало несколько человек, которые были госпитализированы. На месте происшествия работают следователи и криминалисты краевого СК России, - официальная информация.

Опрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы.

Работает полиция

На месте работает полиция, ее сотрудники приехали в числе первых, сразу же после поступления информации на телефон экстренной службы. В настоящее время они общаются с гражданами пострадавших от взрыва газа квартир. Выясняют информацию об уничтоженных документах, чтобы как можно быстрее заняться их восстановлением. Документы понадобятся при выплате материальной помощи – наверняка власти города окажут ее?

Полиция просит граждан, чьи родственники и близкие проживали в доме 19 по улице Каландарашвили, обращаться по телефонам: 8 (391-61) 32-156, 31-133, 31-615.

Реакция властей на взрыв газа в Канске

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков отреагировал на ЧП в городе Канске:

- Заслушал доклад главы Канска по ситуации со взрывом газа. Все семьи из пострадавшего подъезда будут размещены в пункте временного содержания. Некоторые жители приняли решение разместиться у родственников. Для всех остальных будет организовано горячее питание.

Фото: СК

С причинами взрыва разбираются правоохранительные и надзорные органы. Поставил задачу краевым и муниципальным властям в ближайшее время отремонтировать пострадавшие квартиры. Лично приеду в Канск в ближайшие дни. На месте проверю, как организована помощь пострадавшим семьям.

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Сильный взрыв бытового газа в жилом доме прогремел в Канске Красноярского края 4 августа 2023 года. Это произошло вечером в панельной пятиэтажке. Многие люди уже вернулись с работы. Как говорят очевидцы, все произошло буквально за секунды: раздался сильный хлопок и на асфальт посыпались стекла, а потом начался пожар.

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По предварительным данным, в ЧП пострадали четыре человека, их доставили в больницу. Информации о погибших нет. Взрыв, предположительно, произошел на втором этаже: судя по видео, в одной из квартир там после взрыва началось возгорание.