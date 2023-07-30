Как к себе домой: в Тунгусском заповеднике на кордоне медведь-проныра залез в избушку

В Тунгусском заповеднике на кордоне медведь-проныра залез в избушку. Стоп-кадр видео

Как к себе домой зашел! Ни страха, ни совести – отворил деревянные двери и шасть внутрь. А там носом водит вокруг себя, шумно сопит, по всем углам шарит, заглядывает, что под лапу попало - перевернул – так косолапый Топтыгин себе внусняшки ищет.

Сотрудники Тунгусского заповедника установили на кордоне Ядуликан фото-видеоловушки и получили интересное видео. Они и раньше знали, что за непрошенный гость периодически заходит к ним и наводит беспорядок. Но тут – прямо настоящее кино, тянет на «Золотую пальмовую ветвь».

После себя медведь оставил погром. Стоп-кадр видео

Избушка на кордоне построена из добротных бревен, крепкая, однако двери инспекторы не запирают. Во-первых, потому что чужие тут не ходят – заповедная зона и глухомань. А во-вторых, если медведь захочет забраться внутрь – он это сделает: коли дверь не выломает, то в окно заберется. Если не в окно – то крышу разберет. Так что лучше не запирать двери – потери будут меньше.

Это умный хищник, для него человеческий дом на кордоне ассоциируется с местом, где можно чем-нибудь полакомится. Поэтому есть правило – убирать запасы можно дальше, чтобы косолапый не унюхал ничего своим уникальным обонянием. В металлический ящик, в бочку, в мешки. Года три назад была история на одном из кордонов Тунгусского заповедника – хищник добрался за тушенки и сгущенки, жестяные банки зубами прокусил и налопался от души.

Однако на этом видео у косолапого какая-то грустная морда, видать, ничего не нашел. Но погром после себя оставил, как визитную карточку: «Тут был Михайло Потапыч».

Улыбочку, вас снимают. Стоп-кадр видео

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