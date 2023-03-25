И пусть весь мир подождет: в Саяно-Шушенском заповеднике в фотоловушку попала самка снежного барса

Редчайший краснокнижный барс попал в фотоловушку в Саяно-Шушенском заповеднике. Фото: сайт ХО РГО

Изящная, несмотря на свой размер, дикая пятнистая кошка улеглась на подтаявший снег под высоченной сосной. Позади упомрачительная панорама: скалы, узкий залив Саяно-Шушенского водохранилища, картина в тонах от бело-голубого до седого черного. Есть в этом нечто мистическое и первозданное. И тут эта самочка снежного барса – редчайшего краснокнижного животного. Ложится на снег под деревом и релаксирует под солнцем. Крик вороны – и она с любопытством глядит наверх. Потом обнимает ствол дерева и точит когти… И снова расслабляющий релакс с катанием на спине... Она даже не заметила, что стала объектом скрытой съемки.

Такое видео обнаружили инспекторы Саяно-Шушенского биосферного заповедника, когда просматривали содержимое автоматического фоторегистратора, установленного на одной из звериных троп. Поскольку инспекторы обходят тропы не чаще раза в месяце, а то и с большим перерывом, то премьера ролика, снятого в феврале, состоялась с опозданием.

- В Саяно-Шушенском биосферном заповеднике продолжаются работы, направленные на сохранение и изучение группировки снежного барса, в реализации которых активное участие принимают представители Хакасского республиканского отделения Русского географического общества. Очередная экспедиция принесла редкие и интересные кадры. Возле одной из маркировочных точек самка снежного барса остановилась на отдых и провела перед объективом почти два часа. Зимнее солнце щедро дарило свои ласковые лучи, которые особенно ценны в снежные дни. В начале съёмки температура воздуха составляла -23°С, а затем, менее чем за два часа, поднялась до -2°С! Тёплое солнышко не оставило равнодушной и самку ирбиса – на стала принимать солнечны ванны, переворачиваясь с боку на бок, подёргивая лапками от удовольствия, - рассказали в Хакасском отделении РГО.

Для информации: снежный барс находится под угрозой уничтожения. Он занесен в Красную книгу России, Красный список Международного союза охраны природы и в Приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры. Снежный барс является одним из приоритетных видов федерального проекта «Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма» нацпроекта «Экология». На сегодняшний день, по оценкам экспертов, численность ирбисов, обитающих на территории России, составляет 70-90 особей, численность снежных барсов в Саяно-Шушенском заповеднике составляет 9 особей.

Чтобы восполнить популяцию снежного барса на территории юга Красноярского края и Тувы, его завозят из Таджикистана, с которым у России есть особая договоренность. Так, в 2018 году спецрейсов прибыли две самочки и самец.

К сожалению, единственную угрозу ирбисам представляет человек – браконьеры расставляют смертоносные петли на косуль, в которые попадают и снежные барсы.

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