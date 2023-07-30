Экс-губернатор Красноярского края показал, как ремонтируют флагшток на Николаевской сопке. Стоп-кадр видео

Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс в своих соцсетях показал, как с проходил ремонт флагштока на Николаевской сопке. Когда именно это случилось, не уточняется. Но каков процесс!

На мачте вышел из строя трос, как исправить ситуацию? Нужно заменить его, но дело непростое, ведь высота сооружения, как мы помним, сто метров от земли. Был предложен такой рискованный способ: с помощью вертолета. Его выдвинул ни кто иной, как заслуженный летчик России Александр Мамаев. И не просто предложил, а сам взялся сделать это.

Работа в воздухе получилась поистине ювелирной: вертолет подошел почти вплотную к верхней точке мачты навис буквально на 40 сантиметров. И сам летчик набросил трос на мачту рукой. Все прошло успешно. Действительно, комментарии после этого излишни.

Напомним, что 100-метровая мачта для российского триколора была установлена 29 декабря 2022 года на самой высокой точке города – Николаевской сопке (она поднимается на505 метров над уровнем моря). Затем над мачтой взвилось полотнище государственного флага размером 33 на 22 метра. Изначально у инициаторов строительства новой красноярской достопримечательности была задумка побить рекорд России. И он был достигнут. Но буквально через пару месяцев Красноярск уступил Санкт-Петербургу: установленный там годом ранее флагшток «Зенит-Арены» оказался выше на 5 метров.

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