В Красноярске установили самый высокий в России флагшток высотой 100 метров

Фото: Мария ЛЕНЦ

На Николаевской сопке 28 декабря торжественно открыли самый высокий в России флагшток. Его высота составляет 100 метров. Об этом рассказали в администрации краевой столицы.

На церемонии поднятия российского флага были губернатор края Александр Усс, глава Красноярска Владислав Логинов, а также школьники.

- Мы стали участниками знакового события. Этот флаг будет виден практически со всех точек нашего города, и будет вдохновлять нас на новые свершения, - отметил глава края.

Фото: администрация Красноярска

Чтобы сделать огромное полотнище размером 33 на 22 метра и весом 80 килограммов еще более заметным для горожан, флагшток решили разместить на самой высокой точке Красноярска, на высоте 505 метров над уровнем моря.

Триколор будет виден и ночью благодаря подсветке.

Сама конструкция получилась действительно масштабной. Мачту изготовили в Ленинградской области с учетом сложных погодных условий Сибири. Она представляет собой стальные секции, которые стыкуются между собой при помощи телескопического соединения с натягом.

В зависимости от погоды автоматика сама отрегулирует, на какую высоту поднимать флаг. Этот параметр можно задать и в ручном режиме.

Ближайший по высоте флагшток находится в Благовещенске Амурской области – его высота составляет 75 метров.

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