Пропавшую в Дивногорске 16-летнюю девушку нашли убитой в лесу

Фото: СК по Красноярскому краю/"112 Красноярск"

В Дивногорске нашли мертвой 16-летнюю школьницу, которая пропала в субботу. Школьница пошла на встречу с подругой на набережной, однако девушки так и не встретились. Последним сообщением пропавшая сообщила подруге, что у нее разрядился телефон.

К вечеру девушка не вернулась домой, ее телефон так и остался недоступен, поэтому родители забили тревогу. Местные правоохранители организовали поиски, и сегодня вечером тело школьницы было найдено в лесополосе.

Как сообщили в СК, девушка стала жертвой преступления: на теле были обнаружены следы насильственной смерти, а сам труп был найден в нескольких десятках метров от федеральной трассы «Енисей». В соцсетях сообщается, что школьнице перерезали горло.

– В настоящее время выполняются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и лица, причастного к совершению данного преступления. Расследование продолжается, – добавили в СК.