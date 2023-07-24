Голоса в голове велели громить: Красноярске психически больной мужчина ворвался в Соборную мечеть

В Красноярске очевидцы связали дебошира, устроившего погром в мечети Фото: Мария ЛЕНЦ

Разбитые стекла, разломанная мебель, горшки с цветами сброшены на пол, вокруг них земля. Верующие красноярской Соборной мечети в шоке – только что сюда забежал странный молодой человек, с блуждающими глазами, стал кричать непонятные вещи и громить все вокруг. Несколько мужчин подоспели – вытолкали странного неадеквата вон из религиозного помещения, скрутили ему руки, связали за спиной. Заодно стреножили и ноги. Усадили на землю и вызвали полицию.

Он поначалу затих, а после удалось понять, о чем он бубнит – он назвал себя «жителем небесного Иерусалима», которому некие потусторонние силы велели разгромить мечеть.

В полиции города рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что сотрудники мечети передали мужчину прибывшему наряду. Личность установили быстро – мужчине 27 лет. Ранее он был судим за грабеж. Однако забрали его не в участок, бригада скорой помощи увезла его в специализированное медицинское учреждение. Мужчина состоит на учете в психиатрической больнице с утвержденным диагнозом. Полиция проводит проверку по данному факту, по ее результатам и будет принято решение.

Добавим, что это, увы, не единственный случай осквернения религиозного учреждения. 28 июня во время богослужения в Храме Рождества Христова мужчина бросил на пол баранью голову. Выяснилось, что мотивы у него были совсем не религиозные – он был нездоров психически. Было заведено уголовное дело по статье «Оскорбление чувств верующих».

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Это фото мы сделали примерно месяц назад, в командировке в одном из районов Красноярского края. Частный двор выделялся среди других удивительной резьбой на всех деревянных строениях. И дом ажурный, и банька украшенная, и сарайчик как теремок. Золотые руки у хозяина. Все хорошо, кроме одного «но»… Туалет у него сделан в виде часовни Параскевы Пятницы. А это, между прочим, не только символ Красноярска, но и действующий храм (подробнее).