Скриншот: видео «ЧП-Красноярск»

Днем 24 июля в Красноярске неадекватный мужчина ворвался в мечеть и начал ломать мебель, бить все стекла, а также опрокидывать горшки с растениями. Видео было выложено в социальных сетях, чуть позже о происшествии сообщили в краевом МВД.

На место сразу выехала полиция, однако сотрудники мечети успели самостоятельно задержать злоумышленника до их приезда. Его личность уже установлена. Им оказался 27-летний мужчина, ранее он был судим за грабеж. Сейчас дебошира передали бригаде скорой медицинской помощи.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.