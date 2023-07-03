В Красноярске завели уголовное дело на мужчину, который подбросил голову барана в храм

Фото: соцсети храма Рождества Христова

В Красноярске завели уголовное дело на мужчину, который подкинул отрезанную голову барана в храм Рождества Христова во время богослужения. Сам инцидент произошел во время Курбан-байрама, но судя по всему, мотивы у мужчины были не религиозными: позднее выяснилось, что он был психически нездоров, а мусульманское духовенство попросило не связывать инцидент с праздником.

Тем не менее, в СК сообщили что завели на мужчину уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. По статье ему грозит солидный штраф, либо лишение свободы сроком до трех лет. В ведомстве не прокомментировали, почему уголовное дело завели спустя только пять дней после инцидента.

Следователи добавили, что мужчина – гражданин РФ, а не мигрант, как ранее писали некоторые СМИ. Однако он является приверженцем мусульманства.

Отметим, что мужчина в ходе своего перформанса выкрикивал лозунги, относящиеся не к религии, а к боевым действиям – в частности, высказывал претензии к россиянам по поводу СВО и войны в Чечне. Является ли он сам участником каких-либо боевых действий, неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В красноярский храм Рождества Христова мужчина подкинул баранью голову (подробнее)

28 июня в красноярский храм Рождества Христова неизвестный подкинул баранью голову прямо во время богослужения. Об этом сообщают работники храма.