В этом месте туристов ударило молнией. Фото: СК по Красноярскому краю

18 июля следователи рассказали подробности гибели туристки Екатерины Репиной, которую ударило молния в нацпарке Ергаки в Красноярском крае.

Дело было так. Незарегистрированная группа из четырех туристов Екатерина Репина, Артем Иконников, Григорий Шевченко и инструктор Александр Дубынин приехали в национальный парк «Ергаки». У подножия пика Звездный ребята разбили лагерь.

Сообщалось, что всего было 14 человек, но следователи выяснили, что это разные группы.

Утром 16 июля они начали подъем. Не дойдя до половины пути (на высоту 1 км при высоте пика в 2 260 метров) они поняли, что погода начал портиться. В итоге в скалу, где находились туристы, ударила молния. Все четверо потеряли сознание.

Через какое-то время, судя по всему, Григорий Шевченко пришел в себя, и начал приводить в себя остальных. 27-летняя Екатерина Репина признаков жизни уже не подавала. У Иконникова был серьезные ожоги, а Дубынин лишился чувствительности ног. В итоге туристы вызвали спасателей.

Мужчины сами спустились к подножию пика, где их встретили спасатели. Дубынина, у которого отказали ноги, пункту везли на коне. Тело Репиной они оставили на скале. Ее будут эвакуировать 18 июля.

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