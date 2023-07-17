Екатерина Репина. Фото: личная страница

17 июля стало известно о трагическом случаев в нацпарке «Ергаки», что на юге Красноярского края – молнией убило туристку, еще два человека из группы пострадали. Следователи подтвердили факт, и рассказали подробности.

16 июля группа из 14 туристов поднималась на пик Звездный. Когда они добрались до высоты 400 метров, погода резко испортилась. Начался дождь, ветер, а вместе с ними и гроза с молниями. Одна из них ударила прямиком в место, где стояли альпинисты. В итоге один человек погиб на месте, еще двое получили различные травмы.

Погибшей оказалась профессиональная альпинистка из Екатеринбурга Екатерина Репина. Известно, что девушка отправилась в горы Красноярского края 1 июля.

- Уехали в Ергаки! Лазать маршруты и пугать медведей, - пишет она в своих соцсетях.

В планах альпинистки было повидаться с родственникам, на пару недель побыть в горах, и обучить тонкостям туризма начинающих туристов.

Известно, что спасатели уже добрались до участников похода. Вскоре должна начаться их эвакуация.

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В настоящее время команда спасателей-альпинистов МЧС и следственно-оперативная группа направляется на место трагедии, поэтому все, что известно на данную минуту, дается с пометкой «предварительно». Организованная группа из 14 человек отправилась в поход по горным тропам в «Ергаках». (подробнее)