На глазах ушел под воду: в Туве отец бросился спасать тонущего сына и погиб

В Тыве мужчина скончался при попытке спасти тонущего сына. Фото: ГУ МЧ России по Республике.

Двойная трагедия в Туве: отец погиб, отчаянно пытаясь спасти тонущего сына. Как сообщили в ГУ МЧС России по Республике, все произошло вечером 7 июля на реке Хемчик в местечке Шанчы-Аксы Чаа-Хольского района.

По данным следователей, 15-летний подросток был там вместе с родителями. В какой-то момент не удержался на ногах (может, поскользнулся или оступился, пока точно неизвестно) и упал в реку. Выбраться сам не сумел, начал тонуть.

Увидев, что сын на глазах ушел подводу, отец кинулся на выручку. Раз за разом нырял, старался отыскать, но все зря. По-видимому, парня унесло течением. В конце концов, обессилевший мужчина выбрался на суши. Один. Как говорили очевидцы, он едва мог двигаться. И через несколько минут там же, на берегу, умер.

Что стало причиной его гибели, выясняют эксперты. Следком организовал проверку ЧП. На месте трагедии работают спасатели. Они на лодке исследуют русло реки и берега. Также поиски тела мальчика ведут полицейские и родственники. Всего 15 человек и еще шесть единиц техники.

«Комсомольская правда – Красноярск» приносит свои соболезнования семье погибших.

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