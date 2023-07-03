Бросилась спасать и тоже утонула: стали известны подробности гибели семейной пары в пруду в Красноярском крае

Фото: СК по Красноярскому краю

Следственный комитет раскрыл подробности гибели семейной пары в Курагинском районе. О ЧП мы писали чуть ранее – тогда в МЧС сообщили об утоплении мужчины и женщины в местном пруду. Выяснилось, что супруги была не одни, а женщина утонула, бросившись спасать мужа.

Как рассказали следователи, все произошло около пяти часов вечера на пруду «Поначевский». Семейная пара приехала вместе со своим знакомым: супруги ушли купаться, а мужчина остался на берегу.

Спустя некоторое время 56-летний мужчина начал тонуть, и товарищ бросился ему на помощь. 54-летняя супруга также поспешила к нему. Друг вытащил тонувшего из воды, но к тому моменту он уже не подавал признаки жизни. Пока мужчина занимался спасением товарища, он не заметил, что женщина также утонула.

Неудавшемуся спасителю оставалось только вызвать скорую и спасателей. Причины гибели пары сейчас устанавливаются, но известно, что перед купанием они разогрелись спиртным.

Отметим, что с начала июля это уже второе ЧП на воде. По данным МЧС, число утонувших в таких инцидентах достигло 26 человек с начала лета - то есть, в водоемах Красноярского края купающиеся тонут практически каждый день.

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