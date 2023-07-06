«Сам не понял, как подошел сзади и схватил его»: в Туве 16-летний боксер помог полицейскому обезвредить грабителя с ножом

Найыра Салчака наградили за помощь полицейскому в обезвреживании вооруженного грабителя. Фото: мэрия Кызыла

В Кызыле наградили подростка, который в начале июля помог обезвредить вооруженного грабителя. Тот напал на прохожую и пытался забрать у нее сумку средь бела дня, угрожая ножом. Все происходило в центре города возле здания МВД.

Рядом оказался полицейский, который пришел женщине на помощь. Пока он переключил внимание на себя, ей удалось покинуть место нападения на одной из проезжавших машин. Сотрудник полиции остался один на один с агрессивно настроенным вооруженным налетчиком и пытался его остановить. В это время мимо проходили парни. Один из них моментально оценил ситуацию и среагировал: подошел к грабителю сзади, схватил и удерживал его. Тут подоспели остальные, и общими усилиями удалось скрутить злоумышленника и отвести его в полицию. Благо, далеко идти не пришлось.

Найыру вручили благодарственное письмо за содействие в задержании преступника и пригласили вступить в добровольную народную дружину, когда исполнится 18 лет. Фото: мэрия Кызыла

Юношей, который помог обезвредить уличного преступника, оказался 16-летний Найыр Салчак. В тот день он шел с братьями по своим делам и оказался случайным свидетелем, а затем и участником происшествия. Увидев, как полицейский в одиночку противостоит человеку с ножом, подросток бросился на подмогу, не раздумывая. Реакция сработала быстро: за какие-то секунды парень оценил ситуацию и начал действовать. Мальчишка - профессиональный спортсмен. Он более трех лет занимается занимается боксом в школе ЦСКА, и уже участвовал во всероссийских соревнованиях.

Найыр поделился, как все произошло, и какие чувства он испытывал:

- Немного страшно было, ведь он с ножом, но сомнения быстро улетучились, и я сам не понял, как незаметно подошел сзади и схватил злоумышленника. Я считаю, что каждый мужчина должен так поступать – защищать слабых, помогать нуждающимся, выручать товарищей.

Смелого подростка вместе с мамой пригласил на неформальную встречу мэр Кызыла. Фото: мэрия Кызыла

Смелого парня и его мать Алдынай Шулууевну пригласил на неформальную встречу мэр Кызыла Карим Сагаан-оол. Он поблагодарил женщину за воспитание храброго сына, а подростка – за отважный поступок. Парню вручили благодарственное письмо мэрии за содействие в задержании преступника. Это его первая подобная награда. Но, возможно, не последняя, так как юному смельчаку предложили после достижения 18 лет вступить в добровольную народную дружину. Также подросток получил абонемент на посещение бассейна. Кроме этого, ему подарили годовой абонемент на проезд в общественном транспорте. По словам Найыра, такой подарок ему пригодится, чтобы ездить на тренировки, а тренироваться он старается каждый день. Особенно много поездок во время учебного года: юный спортсмен сначала отправляется на занятия в техникуме экономики и права (в котором он учится на 2 курсе), а сразу после них - в спортзал, а потом - домой.

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