Мальчишка с горячим сердцем: в Красноярском крае 8-летний Степан заступился за незнакомую женщину, на которую накинулся пьяный мужчина

Поступок смелого школьника из Железногорска получил признание на федеральном уровне. Фото: МВД

Степан М. из Красноярского края стал лауреатом Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».

17 сентября 2022 года запомнится ему на всю жизнь. 8-летний школьник гулял с друзьями в парке в субботний день. Уже там он обратил внимание на шумного неадекватного мужчину, провоцирующего конфликты с прохожими и охраной.

Позже, когда ребята стали расходиться по домам, он встретил того человека еще раз, уже на остановке. Явно нетрезвый незнакомец оскорблял пожилую женщину, не стесняясь в выражениях. А она ничего не могла с этим поделать.

Все это происходило в городе не позднее 17-18 часов вечера. Еще было светло. Прохожих на улице достаточно много. Не услышать крики и нецензурную брань невозможно. Но… взрослые упорно делали вид, что ничего не случилось! Продолжали идти по своим делам. А у мальчика, ставшего невольным свидетелем отвратительной сцены, сработал «внутренний датчик» справедливости. Он просто не смог пройти мимо. Своим поступком показал окружающим, какой должна быть нормальная реакция на то, что происходит. Бросился на защиту женщины, еще точно не зная, что будет делать и говорить. И… в буквальном смысле принял удар на себя. Агрессия дебошира «переключилась» на юного заступника и только усилилась. Буян несколько раз ударил беззащитного ребенка по лицу наотмашь. И только после этого окружающие начали реагировать на происходящее. В конечном итоге, оттеснили неадеквата от школьника и пенсионерки.

Неадекватный мужчина ударил ребенка, когда тот заступился за пенсионерку. Фото: стоп-кадр видео Валентины Семашко

Родители мальчика, узнав о случившемся, сразу пошли в полицию. Злоумышленника нашли быстро. Оказалось, руку на ребенка поднял 46-летний железногорец. Потом был суд. Он приговорил агрессора к ограничению свободы. Виновный принес извинения семье Степана. Справедливость восторжествовала. Правда, не у всех участников процесса сложилось впечатление, что раскаяние дебошира было искренним и чистосердечным. Но подобные сомнения – уже за гранью правосудия.

Сначала смелого школьника поблагодарили за его гражданскую позицию полицейские региона, а теперь поступок Степана получил признание и на федеральном уровне.

17 мая торжественная церемония награждения знаком «Горячее сердце» прошла в Москве в 10-й раз. В ней участвовал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он отметил, что проект помогает узнать стране о юных героях, которые «отличаются активной гражданской позицией и умеют сопереживать, принимают близко к сердцу чужую боль, не теряются, внезапно оказавшись в сложной ситуации, без страха смотрят в лицо опасности».

Лауреаты Всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце". Фото: МВД

Напомним, их имена и истории собираются в Почётной книге проекта «Горячее сердце». В этом году награды вручили 12 смельчакам - детям и молодежи, отважные поступки которых могут стать примером взрослым.

Возможно, эти ребята станут полицейскими или выберут другие профессии, позволяющие помогать людям. Все задатки для этого у них есть. В первую очередь, они не могут пройти мимо беды и несправедливости. Степан, помимо этого, дружит со спортом и занимается карате.

Сначала смелого школьника поблагодарили за его гражданскую позицию полицейские региона, а теперь поступок Степана получил признание и на федеральном уровне. Фото: архив семьи

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