Взрослые просто отводили глаза, а он шагнул вперед: 8-летний мальчик защитил женщину, на которую накинулся неадекват, пока остальные молчали

Третьеклассника Степу, защитившего женщину на улице, наградят знаком "Горячее сердце". Фото: архив семьи.

Один за всех… Третьеклассник Степа М.* из Железногорска заступился за женщину, на которую напал пьяный. На улице было полно взрослых, но все отводили глаза. Промолчать не смог только 8-летний ребенок. На днях был суд – хулигана наказали. А мальчишку хотят наградить знаком «Горячее сердце». Подробности – в эксклюзивном материале «КП – Красноярск».

Сначала не поверили

- Я и не думала, что Степа на такое способен, - признается его мама, Ирина. – Хотя мы с мужем подмечали: если что-то произошло, все вокруг смолчат, а Степа выступит обязательно. Он у нас в папу. Тот, когда видит несправедливость, всегда пытается помочь.

Папа, Андрей, - инженер-электроник, Ирина - старшая медсестра. Двое сыновей – Степа и младший брат, ему четыре. Хорошая дружная семья. Никто и не подозревал, что им придется столкнуться с таким.

Это случилось в субботу, 17 сентября. Степа гулял с друзьями на улице, Ирина была дома. Вдруг звонок: «Мама, меня ударил какой-то пьяный!».

Момент удара. Фото: стоп-кадр видео Валентины Семашко.

- Честно, я даже не поверила. Может, выдумывает? Тут вернулся Степа, весь взбудораженный. Смотрю, у него сильно покраснело и отекло ухо, на брови ссадина. И тогда накатил страх.

Спустя несколько минут позвонила мама Степиного друга. Оказалось, тот снял все на камеру. Включила – это был шок. Их ребенка били по лицу.

- Это было жутко, омерзительно. В память врезалось каждое движение. Конечно, мы с мужем обратились в полицию.

Черный человек

Что же произошло? Вот рассказ Степы.

Сначала он с ребятами был в парке. Еще там увидели: один из прохожих – человек в черной куртке - ведет себя странно – вопит, задевает подростков. Ругается, машет руками. В конце концов, сцепился с охранником, чуть не подрались. Потом направился к выходу.

Школьники тоже собрались по домам. По пути Степе надо было пройти у остановки. Подошел к ней, а там снова тот дядька. Мальчик, как знал: попросил приятеля снять все на видео – на всякий случай.

Меж тем «черный человек» выбрал новую жертву – пристал к женщине* на остановке. Стал орать, поливать матом, швырнул в нее банкой из-под кукурузы. Зря умоляла: «Не разговаривайте со мной, пожалуйста!». Он только все больше распалялся. От шока не могла пошевелиться. Съежилась, хотелось провалиться сквозь землю.

И вот рядом очутился Степа. Нападавший автоматически переключился на него. Начал молоть какую-то чушь: «Смотри, она пьяная, у нее есть деньги». – Но если у человека есть деньги, это не значит, что он пьяный! – осмелился возразить мальчишка. И сделал шаг вперед.

Брошенную наперекор фразу неадекват посчитал за оскорбление. Взъярился: «А тебе чего надо? Чтобы я по башке дал что ли?». И вдруг наотмашь хлестнул ребенка по лицу – раз, другой. Позже хулиган признается, показалось, что школьник стал «учить его уму-разуму».

Подчеркнем, это было в пять-шесть часов вечера, светло, кругом люди. Но они подключились только, когда пьяный поднял руку на ребенка. А, когда унижал женщину, не отреагировал никто. Кроме Степы, мальчишки-третьеклассника.

Мальчик не смог пройти мимо беды незнакомого человека. Фото: архив семьи.

Обвинил… родителей

- Степа переживал. Но не замкнулся в себе – рассказал все нам, друзьям, - продолжает Ирина. – Так что отошел достаточно быстро. Дикого стресса не было. Отек на ухе исчез через несколько часов, еще примерно сутки ребенок плохо слышал. Зажила и ссадина. Все пришло в норму.

А вскоре история попала в СМИ и соцсети. По видео обидчика ребенка установили быстро, им оказался 46-летний Александр*, он электрик, работает на производстве. Человек со странностями, говорят сослуживцы. Обычно тихий, исполнительный. А как выпьет, не узнать.

Когда на него вышли, вроде бы извинился. Но тут же обвинил во всем родителей: «Зачем научили к незнакомым дядькам подходить?». Более того уверял: в тот вечер вообще был трезвым.

На Александра составили протокол по статье «Мелкое хулиганство», а также возбудили уголовное дело за побои. (К сведению, максимальное наказание по первой – арест до 15 суток, по второй – лишение свободы до двух лет).

- Женщина, на которую он набросился, вообще не хотела никуда обращаться. И все же пошла в полицию как свидетель. Говорит, сделала это только ради ребенка.

Опасен для окружающих

Разбирательства по делу шли около пяти месяцев. И вот наконец суд.

- На заседаниях этот мужчина вел себя нервно, был взвинченным, расторможенным. Правда, перед нами извинился. Мол, сожалеет о своем поступке. И, если нужно, готов выплатить компенсацию. Но мы понимали, это не искренне, а потому, что так надо. От денег я отказалась, попросила: «Идите с Богом. И, пожалуйста, держитесь от нас подальше». Страшновато, что живем в одном городе. И… нас сразу предупредили: причинен легкий вред здоровью, нападавшему ничего не грозит. Хотя у него это не первая судимость, другие погашены. Значит, никаких отягчающих. Опять же хорошие характеристики с работы. А эксперт дал заключение: представляет опасность, рекомендовано лечение у психиатра. Его поставили на учет. За время расследования пролечили и выписали. Если поймают на таком второй раз, могут изолировать. Но, скорее всего, тоже будут лечить. Так что, когда огласили приговор – год ограничения свободы – я не удивилась. Хотя, если задуматься: взрослый ударил ребенка, и ему за это ничего.

Рвется помогать

После случившегося мальчишку наградили – подарили ему большие беспроводные наушники, сертификат на интерактивное занятие «Дядя Степа на работе».

Степу награждают полицейские. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

- Тем более сын с самого детства твердит: хочу быть полицейским. Его привлекают люди в форме. Сколько у него было спецмашинок! К тому же незадолго до того случая, в начале сентября, пошел на карате. Уже заработал красный пояс, весной получит оранжевый. Он у нас такой мальчик-мальчик – спортивный, активный, открытый. В школе его любят, иногда подшучивают: «Привет, герой!».

Спортивный и активный. Фото: архив семьи.

Дома тоже похвалили. А еще попросили: это не должно повториться. Отец поговорил со Степой: «Конечно, за слабых заступаться похвально. Но сейчас, учитывая возраст, лучше в такие истории не встревать».

Недавно у нас в городе была ситуация: возле школы увидели вооруженного человека. Детям сказали тихо сидеть в классе. Все напугались. А Степа с друзьями давай строить планы, как обезвредить террориста. Стали готовить оружие – палки, рогатки. Такой уж характер. Но мы все равно его убеждаем, надо поберечься, быть осторожнее. А он опять рвется кому-то помогать.

(*персональные данные скрыты или изменены – по требованию законодательства).