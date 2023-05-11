В Красноярске снова откладывается снос скандального кафе «Кантри» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске снова откладывается снос скандального кафе «Кантри» в историческом центре. Потому что его владелица буквально в последний момент успела подать жалобу в Восьмой кассационный суд в городе Кемерово, чтобы оспорить решение Красноярского краевого суда. Напомним, что в феврале этого года было вынесено (как тогда казалось – окончательное) решение: постройка возведена незаконно и с нарушениями градостроительных норм и потому подлежит сносу.

Судебные тяжбы тянутся не первый год. Строить кафе начали со скандала, в 2018 году. Но открыть его владелица так и не смогла. Подключились полиция и прокуратура, было заведено уголовное дело. Пытались вычислить того чиновника, который поставил подпись под разрешением на строительство, но концы, похоже, так и не нашли.

Февральским решением краевой суд назначил дату сноса – к августу 2023 года. Но теперь он откладывается на неопределенный срок. Кстати, совсем недавно врио губернатора края Михаил Котюков пообещал разобраться со скандальным самостроем.