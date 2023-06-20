В Красноярске на здание кафе «Кантри» повесили новую записку

Фото: «Проспект Мира»

В Красноярске на здание скандального кафе «Кантри» повесили новую записку с просьбой убрать это «нелепое сооружение». Об этом сообщает «Проспект Мира».

Сообщение появилось 19 июня. Автор прикрепил его к двери недостроенного двухэтажного здания.

— Убирайте это нелепое сооружение. Хватит тратить государственные деньги на бессмысленные судебные заседания, — гласит надпись.

Фото: «Проспект Мира»

На записке есть подпись — «общественность».

Кирпичная коробка в самом центре города покрылась скандалами еще на ранней стадии строительства. Когда-то здесь стояло ничем не примечательное здание, где находились кафе и магазины. Но накануне Универсиады 2019 года владелица решила его полностью снести и возвести капитальное строение. «Кантри» не могут снести уже несколько лет.