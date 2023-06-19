Пассажир рейса Красноярск – Москва заступился за пожилого мужчину и полез в драку на борту самолета

В прошлую среду, 14 июня, пассажиры рейса Красноярск – Москва устроили драку на борту самолета. Один из участников конфликта решил рассказать свою версию. Видео было выложено в социальных сетях.

По его словам, зачинщиком был нетрезвый мужчина в синей кофте, который решил подраться с пожилым мужчиной. Смотря на этот беспредел, один из пассажиров решил заступиться за него. Версию гражданина с бородой подтверждают некоторые очевидцы.

– Он мне шесть-семь ударов сделал прямо в лицо. В челюсть бил. А он мужик здоровый, руки огромные были, – жалуется мужчина.

Второй участник конфликта пока не давал каких-либо комментариев.

Напомним, что видео с дракой на высоте десяти тысяч метров над землей опубликовал «ЧП Красноярск». Между двумя мужчинами возник конфликт, который продолжился и на земле. Сойдя с трапа самолета, боец с бородой начал швырять тапки в соперника. У второго лишней обуви не нашлось – пришлось снова лезть с кулаками.

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