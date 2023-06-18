Пассажиры рейса Красноярск – Москва устроили драку на борту самолета. Стоп-кадр видео

Пассажиры рейса Красноярск – Москва устроили драку на борту самолета. Видео от очевидцев опубликовал «ЧП Красноярск». Произошло это еще 14 июня. Между двумя разгоряченными мужчинами возник конфликт, словесных аргументов, видимо, не нашлось (а может, не хватило – лететь до столицы ведь почти 5 часов). Очевидцы рассказали, что мужчина с бородой постоянно обострял ситуацию. Как мы можем судить по видео, этот самый гражданин с бородой явно уступает в весовой категории своему противнику.

Воздушным боем на высоте десяти тысяч метров над землей дело не закончилось. Вторая часть была не менее захватывающая. Сойдя с трапа самолета, гражданин с бородой принялся швыряться тапками в соперника. Все это со стороны выглядело смешно, кто-то из очевидцев даже произнес: «клоуны, блин». Однако для самих драчунов последствия наверняка оказались грустными: разборками с транспортными полицейскими.