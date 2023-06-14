В Туве упавшие футбольные ворота убили 19-летнего игрока. Фото: СК

В Туве упавшие футбольные ворота убили 19-летнего парня. Трагедия, которая снова и снова заставляет задуматься: насколько безопасны спортивные площадки во дворах и школах? Судя по тому, с какой периодичностью следком в разных регионах страны заводит уголовные дела, возникает вопрос: сколько еще нужно найти и наказать халатных лиц, чтобы наконец сделали выводы?

В минувшую субботу 10 июня два друга вышли во двор дома в микрорайоне Спутник города Кызыла. Новая спортивная площадка, зеленое искусственное покрытие… парни топтались у футбольных ворот, на которых еще даже не натянута сетка. Один из товарищей повис на металлической перекладине, ворота опрокинулись – отскочить молодой человек не успел, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе тувинского следкома.

Обратите внимание: конструкция никак не прикреплена. Фото: СК

После проверки заведено уголовное дело по статье «Халатность». Под подозрение в первую очередь попали те, кто устанавливал спортинвентарь и забыл (а может, попросту не захотел терять время) закрепить ворота болтами, костылями, штырями – чем там нужно закреплять их намертво, чтобы держались и не падали ни при каких условиях. Конечно же будет дана оценка надзорным ведомствам, которые должны контролировать состояние всех объектов массового пребывания людей.

Ранее мы уже не раз писали о подобных случаях, когда от футбольных и хоккейных ворот пострадали дети. В сентябре 2022 года в Красноярске первоклашка гонял мяч с бабушкой и дедушкой в спортивной коробке во дворе, повис на хоккейных воротах, те упали – прямо на голову. С тяжелой травмой ребенка доставили в больницу, неделю он находился в стабильно тяжелом состоянии. Знаете, что ответили «Комсомолке» в управляющей компании на это? «Согласно документам, крепление ворот на спортивной площадке не предусмотрено. В паспорте не прописано, что ворота должны быть закреплены».

В мае 2022 года 13-летний Савелий, тоже из Красноярска, пострадал в результате падения футбольных ворот. Произошло это в Центре спортивных клубов, принадлежащем муниципалитету, здесь занимаются тысячи детей со всего города. Ворота были в порядке, пока одному из тренеров вдруг пришло в голову открутить их открепления. Открутил – а после занятий не вернул все на место, потому что это, якобы, не входит в его обязанности: пусть технический персонал делает. А после сюда пришел Савелий с двумя друзьями погонять мяч…Долгая операция, несколько дней комы, реабилитация. Подростку повезло, что крепкий организм справился.

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