В Туве домашний пес до прихода спасателей защищал потерявшегося 11-летнего мальчика от бродячих собак

Мальчик с нашедшим его спасателем. Фото: ГО и ЧС по Республике Тыва

В Туве домашний пес защищал заблудившегося мальчика от окруживших его бродячих собак. Удивительную историю рассказали в ГО и ЧС по Республике.

9 июня спасателям обратилась обеспокоенная женщина. Она рассказала, что ее 11-летний сын потерялся в Кызыле недалеко от берега Енисея. Все осложнялось тем, что мальчик с особенностями развития, он учится в коррекционной школе. Он слабо ориентировался на местности, а потому мог просто упасть в реку и утонуть.

Практически сразу спасателям удалось воссоздать картину того, что случилось. Мальчик отправился с младшим братом и собакой на берег реки поиграть. Спустя время тот ушел домой за игрушками, оставив старшего с псом. Вернувшись, он не застал ни брата, ни питомца.

Картина вырисовывалась мрачной. Специалисты начали прочесывать местность, и через какое-то время мальчик был найден. Спасатель нашел его на берегу реки в окружении агрессивных бродячих собак. Звери хищно сновали вокруг ребенка, но нападать не решались. Подойдя ближе спасатель увидел почему – мальчика от опасных сородичей защищал его домашний пес, который рычал на собак и кидался на каждую, что пыталась приблизиться.

В итоге спасатель забрал мальчика и его четвероного друга. Школьник был сильно напуган, дрожал, но ни одной раны или укуса на его теле не было. Сейчас с ребенком все в порядке, его вернули в семью, а с матерью провели профилактическую беседу о том, что отпускать детей одних к воде нельзя ни в коем случае.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Утыкалась тёплым носом, и я поднималась из сугроба: собака спасла от гибели на морозе 76-летнюю женщину, заблудившуюся в тайге Красноярского края

Зима, сибирская тайга, на улице ночь, температура воздуха доходит до -18 градусов, легкий ветер. Пожилая женщина 76 лет с собакой уже несколько часов, заблудившись, бродит по сугробам в кромешной темноте. (подробнее)

Ангел-хранитель по кличке Нюша: женщина спасла раненую собаку, а спустя год та отвела от нее верную смерть

Вот как это было. Ольга с самого детства помогала бездомным животным: лечила, ухаживала, пристраивала. С ними будто заряжалась энергией. Она больше 20 лет проработала в бухгалтерии на железной дорожной. Занятие серьезное, ответственное, требует большой самоотдачи. (подробнее)

В Красноярске собака спасла замерзающего человека

Вот такая история спасения сегодня была опубликована в группе «Поиск пропавших детей. Красноярск». Про свою собаку по кличке Мускат рассказывает Наталья Мурик. (подробнее)