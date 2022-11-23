Утыкалась тёплым носом, и я поднималась из сугроба: собака спасла от гибели на морозе 76-летнюю женщину, заблудившуюся в тайге Красноярского края

Фото: отряд "Поиск пропавших детей-Красноярск"

Зима, сибирская тайга, на улице ночь, температура воздуха доходит до -18 градусов, легкий ветер. Пожилая женщина 75 лет с собакой уже несколько часов, заблудившись, бродит по сугробам в кромешной темноте. Одета в легкую, хоть и довольно теплую одежду. Она не останавливается даже отдохнуть, потому что понимает, что если она сядет на какой-нибудь пенёк, то больше не поднимется от усталости и боли в ногах… Её нашли спустя 25 часов, живую, здоровую и невредимую. О том, как искали пропавшую, и что она пережила, проведя сутки в лесу, корреспондентам «КП-Красноярск» рассказал её сын – 52-летний Валерий.

Деревня Крутая Фото: Антон НИКИТИН

Искал, пока не выбился из сил

19 октября Светлана Останина, живущая в небольшой деревне Крутая, что в 50 километрах от Красноярска, решила прогуляться со своей собакой – швейцарской овчаркой Райной. Несмотря на то, что они с псом живут в частном доме, женщина каждый день устраивает себе мини-походы по лесу с питомцем для здоровья своих суставов, возраст уже дает о себе знать. В послеобеденное время, пока еще не стемнело, Светлана надела куртку, штаны и ботинки (не предназначенные для таежных условий – прим.ред.), взяла поводок и отправилась на прогулку. Женщина ушла в лес по знакомой тропинке, гуляли с собакой долго, зашли далеко. На обратном пути решили срезать и… заблудились.

Фото: отряд "Поиск пропавших детей-Красноярск"

- Последние несколько дней мама себя плохо чувствовала, с собакой гулять не ходила. В субботу я около 16 часов приехал к ней домой, у нас традиция – банный день. Смотрю, дом закрыт, собаки нет. Подумал, что ей полегчало, поэтому вышла на прогулку. Занялся своими делами. Когда около 17 часов стало темно, я занервничал. Она обычно так долго не гуляет, поэтому стал звонить, а телефон был недоступен, - рассказывает Валерий.

Сын стал звонить соседям, вдруг к кому-то зашла в гости – но мамы ни у кого не оказалось.

- Зима, холодно, да еще и темно уже. Я стал нервничать еще сильнее, завел квадроцикл и как был в легкой куртке и штанах, так и поехал её искать. Понятно, что замерз быстро. Вернулся, переоделся и вновь на поиски. Спустя 3 часа приехал мой товарищ – поехали вместе. Мы до 11 часов вечера искали следы, кричали её и собаку, пытались найти сами, вдруг где-то рядышком. Но все тщетно. В 11 позвонил в полицию и МЧС, пока ждали службы, поехали еще раз сами – следы еще не начало заметать, видно было хорошо. Засадили квадрик, бросили его там, сами выбрались еле как, домой вернулись только в 5 утра. Обессиленные, никакие просто. Там уже подключилась полиция, волонтеры-поисковики, друзья. Я поспал три часа и опять в лес. Мышцы забились, уже идти не мог, но шел. Подъехали спасатели, говорят, подожди, остановись – я им отвечаю, что если остановлюсь, то замерзну. Вы идите, если что, то меня подберете на обратном пути.

«Боялись, что заметет следы и мы её не найдем…»

За час возле деревни Крутая собралось несколько десятков человек – там были не только поисковики-волонтеры из отряда «Поиск пропавших детей-Красноярск», «Лиза Алерт», спасатели и полиция. Приехали знакомые Валерия, с некоторыми они вместе занимаются трейлраннингом (бегом по природному рельефу – прим.ред.), им всем выделили квадраты поиска и они начали прочесывать лес. Условия для поиска ухудшались, начиналась метель, следы на снегу начало просто скрывать из-за ветра.

Фото: отряд "Поиск пропавших детей-Красноярск"

- Собралось очень много народу, поисковики организовали все грамотно и очень быстро, поделились на квадраты и начали искать. Я сузил круг поисков, чтобы не было потрачено время зря. Искали там, где были хоть какие-то следы. Я ночью объездил все, там, где ничего не было, не заходили. В один момент мы пошли по ложному пути – где-то появились какие-то чужие следы. Но мы быстро нашли нужную дорогу и продолжили. Осложнялось все тем, что началась метель. Мороз усиливался, ветер. Было просто страшно, что еще вот совсем немножко и все следы заметет, а мы не сумеем найти маму.

«Ей было неловко, что искали столько людей»

- Мама молодец, она очень стойко пережила эту ночь. Она рассказывает, что всю ночь шла, не останавливалась отдыхать, чтобы не упасть. Боялась, что просто не встанет. Страха перед лесом и темнотой у нее не было. Говорит, что знала, что её ищут, поэтому просто нужно идти. Она понимала, что куда-нибудь все выйдет. Мама рассказывает, что думала о нас (детях). Представляете? Человек думал не о том, как спастись, а о том, какое несчастье она преподнесет сейчас детям. Мама старой закалки человек, советской. Ей было неудобно перед людьми, что она заблудилась, и её будут искать. Говорит, что ни паники, ничего такого у нее не было. Она просто шла, обходила ручьи, завалы, падала несколько раз, но собака подбегала, носом тыкала, и она поднималась. Мама рассказывала, что её это морально поддерживало, наличие Райны рядом. Разговаривала с ней, говорила, что вот сейчас вторую ночь с тобой заночуем. Держалась как могла.

Густой лес начинается сразу же, стоит только выйти за двор Фото: Антон НИКИТИН

Светлану Останину нашел её младший сын Иван вместе с товарищем Валерия Андреем и несколькими другими добровольцами. Сначала они нашли шапку, от неё шли следы в лес. Потом услышали голос.

- Мама услышала голоса, начала кричать «Ау». Много раз кричала. Брат рассказывает, что она была в хорошем состоянии, пока её звали. Откликалась громко, много раз. А когда она увидела людей, то силы её оставили и ноги подкосились. Ваня говорит, что практически выносили из леса её на руках, тащили, сугробы же. А она в этот момент о людях переживала. Её первые слова – может вас всех накормить? Пойдемте, у меня там борщ есть. Мне, говорит, так неловко, что столько людей меня искало, столько времени.

Прошла больше 7 километров

Светлана Останина нашли практически возле дороги, но поплутала по лесу она очень сильно.

- Мама прошла около 7-8 километров по чаще, зимой, ночью, с больными ногами, неидеальной моторикой, маленькими шажками. Как ей врач в больнице сказал, куда мы её после этого отвезли на обследование, вы в МЧС или разведке служили? Надо отдать должное – неподготовленному человеку, без снаряжения, да даже без горячего чая, больше суток в тайге… Человек пошел просто погулять, не был готов к походу – в обычной курточке, ботинках «прощай, молодость», в перчатках и капюшоне, но тем не менее выдержал. Сейчас мама себя чувствует достаточно хорошо, нет обморожений, не заболела, без травм. Самочувствие, хоть и не идеальное, но довольно хорошее.

«Я готовился к худшему…»

- Честно говоря, пока я искал маму сам, у меня была уже истерика. Мысли всякие лезли в голову. Я готовился к худшему, понимал, что в такой мороз, болеющий человек в таком состоянии и возрасте вряд ли выдержит столько часов в лесу. Понимал, что она могла упасть и просто не встать. Поэтому, когда сказали, что нашли шапку – я воспрял духом. Ну а когда нашли… Чудо, это просто невероятное чудо. Хочу сказать большое спасибо всем, кто здесь был и искал. Бескорыстно, просто потому что на кону была человеческая жизнь. Все добровольцы и поисковики откликнулись очень быстро, полиция и МЧС работали без устали, пригнали технику, людей. Я просто им все безумно благодарен, они сорвались и приехали. Понимали, что время шло на минуты…

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