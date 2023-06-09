Более двух часов держал ее за руку и успокаивал: водолаза из Минусинска наградили медалью «За спасение погибавших»

Спасателю из Минусинска Семену Евлахову вручили медаль "За спасение погибавших". Фото: Александр Черных

Награда нашла героя спустя почти год после уникальной спасательной операции, которая длилась более двух часов. В июне 2022 года 15-летнюю девочку, упавшую в протоку Енисея, течением затянуло в дамбу через шлюз. Дышать она могла через отверстие шлюза, держась на воде за бревно, по счастливой случайности оказавшееся под рукой. Холодная вода и сильное течение не оставляли время на раздумья. Спасатель-водолаз Семен Евлахов смог подобраться к обессиленному ребенку и находился с ним в камере шлюза, успокаивал и удерживал, пока перекрывали течение и готовились вытащить подростка из бетонной ловушки.

Семен Евлахов на работе. Фото: семейный архив

Президент России подписал Указ о награждении госнаградами 4 краевых спасателей. Среди них – Семен Евлахов. Медали доставили в Красноярск, и 7 июня их вручил глава региона Михаил Котюков.

Корреспондент «КП-Красноярск» поговорил с Семеном и его супругой Анастасией и узнал, как сейчас живет семья героя. Ведь в начале этого года у Евлаховых сгорел дом, и им самим понадобилась помощь.

«Она жива!»

За год многое стерлось из памяти, но некоторые моменты запечатлелись в ней на всю жизнь. Анастасия не забудет, как в тот день семья собралась за столом, но не успела приступить к еде, как Семена вызвали:

- Он только сказал: «Надо спасать девочку! Она жива!» Как отец троих детей, он понимает, каково это – когда с ребенком что-то случается.

Семену больше запомнилось другое:

- Пока спасали ребенка, ни о чем другом не думали. Только бы все получилось! Огромное напряжение. Потом девочку передали скорой - и другое беспокойство: «Все ли с ней в порядке?» Меня тогда тоже на «скорой» увезли. На всякий случай сделали МРТ: сильно ударился головой во время спасательной операции. Потом медики сообщили, что у спасенной девушки и у меня со здоровьем все в порядке. Только тогда я смог «отпустить» ситуацию. Как будто «выдохнул». Ощутил облегчение, а вместе с ним – сильную усталость и слабость.

«Спасибо всем ребятам!»

Получение высокой награды стало для Семена сюрпризом:

-Не ожидал! Я воспринимаю это как итог своего 14-летнего труда. В последний раз я виделся со спасенной девочкой и ее родителями прошедшей зимой. Рад, что у нее все хорошо.

Хочу еще раз сказать спасибо всем ребятам, с которыми мы были вместе во время спасательной операции. Это командная работа: каждый делал свое дело – кто-то преграждал течение, кто-то поднимал заграждающую решетку… И только общими усилиями удалось спасти человека! Мне просто удалось пробраться туда, в бетонное тело дамбы: изучить ситуацию изнутри и находиться рядом с девочкой. Отмечу, что она не очень нервничала: просто дожидалась, когда ее вытащат.

Анастасия поделилась своими впечатлениями от награждения мужа:

- Вся семья им гордится! Недавно мы были у родителей Семена (они живут в Красноярске, и сам он родом из этого города). Они вспоминали, что в школьные годы он заставлял их волноваться: был очень активным и «безбашенным» ребенком. Не слушался. Ничего не боялся. Любил экстрим: горы, пещеры. Они переживали, кем он будет с таким характером. А он нашел профессию, которая ему идеально подходит. И награда подтверждает, что его выбор пути правильный. Он нужен людям!

Семья Евлаховых. Фото: семейный архив

Коллеги обращаются к нему за помощью в сложных случаях. Например, когда долго не могут обнаружить в воде тела утонувших. Семену во многих случаях удавалось их быстро отыскать: как будто он знает, где они находятся. Что это? Интуиция? Профессиональное чутье? Или почти 15-летний опыт работы и знание местных водоемов?

Сгоревший дом отстраивают заново: нужны рабочие руки и стройматериалы

30 января этого у многодетной семьи Евлаховых случилась беда – сгорел дом вместе со всеми вещами и документами. Старшему ребенку, 13-летнему Матвею, удалось спастись от огня в последний момент. Он выбрался через окно в чем был. Подросток был дома один, когда все случилось. Огонь пришел из соседней комнаты и отрезал выход, когда мальчик делал уроки. К счастью, остался жив.

30 января 2023 года у спасателя-героя сгорел дом. Фото: Анастасия Евлахова

Семья бесконечно благодарна всем знакомым и незнакомым людям, которые откликнулись и помогли, чем могли. Анастасия рассказала о трогательном случае: соседка спасенной Семеном девочки принесла комплект постельного белья и испеченные своими руками сочни. А Евлаховы только что перебрались в выделенную после пожара квартиру, и поддержка незнакомой женщины оказалась как раз кстати. Та выпечка стала первым ужином на новом месте.

Сейчас Евлаховы живут в квартире, временно выделенной администрацией Минусинска в соцнайм. Дом семья восстанавливает своими руками. Но пока дело продвигается очень медленно: на месте пепелища - фундамент. Сейчас у Семена много работы, и большую часть времени он в разъездах. Анастасия работает и занимается детьми.

Бросить все и сосредоточиться только на строительстве нереально. Какая помощь нужна в первую очередь? Рабочие руки и стройматериалы. Затраты на возведение дома для погорельцев неподъемные. После пожара им пришлось брать кредиты, чтобы купить самые необходимые вещи и технику. А уже совсем скоро троих детей предстоит собирать в школу, и это (а не стройка) станет на время главными расходами в семейном бюджете.

Для тех, кто хочет помочь семье героя-спасателя Семена Евлахова публикуем номер телефона его супруги Анастасии: +7(983)151-39-89, к нему привязана карта Сбербанка.

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