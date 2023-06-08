Полз в тень из-за жары: пропавший под Красноярском мужчина рассказал, как с отказавшими ногами выживал в лесу

Фото и видео: МВД по Красноярскому краю

Пропавший накануне в Емельяновском районе Анатолий Смирнов рассказал, как выживал в лесу в ожидании спасателей. Напомним, ранее стало известно, что мужчина потерялся в районе станции Водораздел: он вышел на связь и рассказал, что у него отказали ноги, после чего перестал понимать вопросы волонтеров, а после и вовсе перестал брать трубку.

Спасатели заподозрили самое страшное – что мужчину поразил инсульт. Поисковики день и ночь прочесывали лес, в том числе с помощью дрона и тепловизора. В итоге сегодня к обеду Анатолия нашли – обезвоженным и изможденным, но живым.

Нашедшим его поисковикам мужчина смог рассказать, что целые сутки бродил по лесу, пока у него не отказала левая нога. К счастью, у Анатолия было с собой немного еды, но вскоре встала другая проблема – в лесу стало невыносимо жарко. Мужчина сбросил часть одежды, на которую позже натолкнулись спасатели, и смог отползти в тень.

Спасатели вынесли Анатолия на носилках из леса и доставили в больницу. Врачи говорят, что его жизни ничего не угрожает.

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Поисковики решили, что мужчину в лесу поразил инсульт. Его разыскивали местные жители, волонтеры и полицейские. И буквально полчаса назад полицейские сообщили, что Анатолий Павлович найден живым.