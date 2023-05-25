В Красноярске 5 детских садов получат в подарок аллеи из сирени

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске подвели итоги конкурса детских рисунков «Волшебная сирень»! Остался завершающий этап – вручение подарков победителям.

Напоминаем, это конкурс детских рисунков – это первая часть масштабной акции Красноярского алюминиевого завода компании РУСАЛ и медиагруппы «Комсомольская правда» — Красноярск «Сиреневый день». В этом году проекту исполняется семь лет. В общей сложности было высажено более 1500 кустов сирени, проведены десятки всевозможных сиреневых акций.

В 2023 году проект стартовал очень красиво — это более 150 рисунков на сайте «Комсомолки». Сирень белая, синяя, сиреневая, розовая. Сиреневый кот, сиреневые бабочки, сиреневые зонтики.

Юные художники проявляли себя, как могли и умели. Но не отступали от главного правила – сирень должна быть!

Пятеро участников принесли победу своим детским садам. Та-дам! Список победителей:

1 место- МБДОУ №102 (495 голосов): рисунок Варвары Лебедевой;

Рисунок Варвары Лебедевой

2 место - МБДОУ №167 (460 голосов): рисунок Ольги Панкиной;

Рисунок Ольги Панкиной

3 место - МБДОУ №84 (343 голоса): рисунок Варвары Хеникейн;

Рисунок Варвары Хеникейн

4 место - МБДОУ №132 (336 голосов): рисунок Дарьи Прудниковой;

Рисунок Дарьи Прудниковой

5 место - МБДОУ №10 (238 голосов): рисунок Алины Елисеевой.

Рисунок Алины Елисеевой

- Мы очень рады за наш детский сад и нашу победительницу! – говорит Галина Голосова, воспитатель группы «Солнышко» детского сада №167, который посещает Ольга Панкина. – От нашего учреждения участвовали трое ребятишек. Просили родителей, знакомых и друзей голосовать за них. Команда болельщиков Ольги оказалась сильнее всех. А так все наши дети нарисовали замечательные рисунки.

По решению организаторов куст сирени и диплом также будет вручен Марине Пац из детского сада №102 за упорство и веру в победу. Ее работа набрала 402 голоса.

Напоминаем, что приз для 5 финалистов конкурса – саженцы сирени (от 1 до 5 кустов - количество определяет детский сад), и дипломы победителей. И все это вручат 29 мая.

Победителям необходимо будет самостоятельно подготовить лунки для своих саженцев сирени на территории своего детского сада, обеспечить полив и последующий уход за растением. А вот детский сад №132 ожидает вручения призов 30 мая. Он вошел в маршрут «Сиреневого дня». Все подробности здесь.

Дипломы за активное участие в конкурсе можно будет скачать 26 мая после 14.00 на странице конкурса по ссылке.

Еще раз поздравляем победителей и благодарим всех ребят и их наставников за участие в таком красивом конкурсе!