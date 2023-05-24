«Сиреневый день-2023» в Красноярске: где и когда высадят 250 декоративных кустарников

Фото: ИВАНОВА Диана

В этом году проекту «Сиреневый день» исполняется семь лет. За это время в Красноярске было высажено в общей сложности более 1500 кустов сирени, и скоро к ним добавятся еще 250 декоративных кустарников.

Можно смело утверждать, что «Сиреневый день» уже стал традиционным весенним праздником для красноярцев. За семь лет у экологической акции появились свои традиции, к ней присоединяются новые участники и партнеры. Но неизменным ежегодно остается яркий финал «Сиреневого дня» – высадка сирени в самых разных уголках Красноярска.

Начинать акцию с конкурса детских рисунков «Волшебная сирень» среди воспитанников детских садов – одна из добрых традиций экологической акции. Мы благодарны администрациям дошкольных учреждений, воспитателям, родителям и юным художникам за активное участие в творческом конкурсе. В каждой детской работе – талант, любовь к красоте и бережное отношению к природе. В этом году пять победителей конкурса получат по пять сиреней, которые дети и воспитатели высадят на территории своих детских садов. Голосование за рисунки уже завершено, но посмотреть работы участников конкурса «Волшебная сирень-2023» можно здесь.

Еще одна традиция «Сиреневого дня» - каждый год у экологической акции разная тематика: школьная, семейная, посвященная Великой Победе, в честь подвига врачей в год пандемии… В этом году акция посвящена добрым общественным инициативам. Организаторы уверены, что собственные инициативы больше вдохновляют людей, находят поддержку у окружающих, объединяют, помогают вместе делать город красивее и комфортнее.

Кстати, и в этом году для высадки выбор сделан в пользу венгерской сирени, что тоже уже становится традицией. Это растение морозостойкое, неприхотливое и долгоживущее, будет радовать горожан 100 лет!

Рассказываем, как пройдет акция «Сиреневый день» в 2023 году.

29 мая саженцы получат детские сады - победители конкурса рисунков «Волшебная сирень», детская библиотека имени Павла Бажова, которая специализируется на естественных науках, а также общественные организации города.

30 мая в Красноярске пройдет основная посадка кустов сирени. Старт «Сиреневому дню» даем в 8.00.

Традиционный радиомарафон «Сиреневого дня» стартует в эфире Радио «Комсомольская правда» в Красноярске на волне 107,1FM в 8.30. Поздравить с ежегодным праздником участников, узнать где и когда можете присоединиться к акции или задать вопрос гостям в студии можно по телефону прямого эфира 228-08-09.

КОНКРЕТНО

У «Сиреневого дня-2023» впервые будет три больших площадки. На каждой из них будет работать главный экодесант, в который входят сотрудники Красноярского алюминиевого завода, редакции «Комсомольской правды», ребята из трудовых отрядов Главы города, а также почетные гости и местные жители.

Итак, 30 мая ждем красноярцев, желающих принять участие в акции по адресам:

- в 10.00 - сквер на ул. Копылова, 76

Кстати, это место называют «Сиреневый сквер», но сиреней здесь практически нет! В этом году организаторы экологической акции решили вдохнуть в эту площадку новую жизнь, придать содержание красивому названию. Здесь высадят сразу 50 новых кустов сирени, чтобы красивое «Сиреневый сквер» и его наполнение больше не противоречили друг другу.

Поднимать настроение участникам акции на площадке будет Красноярский духовой оркестр!

- в 12.00 - ул. Мужества, площадка между домами №№21 и 23

Здесь также высадят 50 сиреней. К главной команде акции присоединятся представители Красноярского регионального отделения «Союза женщин России».

- 14.00 - перекресток Шахтеров/Алексеева

Еще 50 кустов сирени появятся на площадке возле дома по улице Алексеева, 115. К экологическому десанту присоединятся волонтеры РУСАЛа.

И еще одна площадка в этом году будет у Дома дружбы народов Красноярского края «Родина» (просп. имени газеты Красноярский Рабочий, 100 В). Здесь в 15.00 соберутся сотрудники Дома дружбы и представители национальных диаспор, чтобы вместе посадить сиреневую аллею.

Всего за два дня акции в Красноярске общими усилиями будет высажено 250 сиреней.

НАША СПРАВКА

Традиции озеленения и благоустройства городов, где проживают работники РУСАЛа, заложил основатель компании Олег Дерипаска. Экоакция «Сиреневый день» - совместный проект Красноярского алюминиевого завода и Издательского дома «Комсомольская правда». Впервые она прошла в 2017 году. С тех пор «Сиреневый день» стал красивой городской традицией, которую поддерживают сотни красноярцев.