В Красноярске прошла патриотическая акция «Североенисейцы – защитникам Отечества». Фото: предоставлено организаторами

В 11-ый раз Красноярске прошли мероприятия в рамках выездной акции «Североенисейцы – защитникам Отечества» в Доме офицеров и Красноярском краевом госпитале для ветеранов войн.

На творческие встречи в рамках акции приходят ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, узники и дети войны, а также воины-интернационалисты и старшеклассники красноярских школ. Нынче собрались более 300 участников. Акция стала визитной карточкой Северо- Енисейского района и удостоена наградами краевого и всероссийского уровня.

Помимо спектакля, поставленного театром «Самородок» по рассказу Алексея Толстого «Русский характер», работала ретро- музыкальная площадка «На привале», вызвали интерес выставки, из которых посетители узнают много интересных исторических фактов о жизни золотодобывающей провинции края периода военных и послевоенных лет.

В этом году районная акция, привезенная в Красноярск в 11-ый раз, носит название «Русский характер», который и стал связующим звеном между временами - Великой Отечественной войной и специальной военной операцией. Идею поддержала и краевая фотовыставка, работающая в доме в Доме офицеров, с фотографий которой смотрели на пришедших участников акции матери и жены бойцов СВО в военной форме. Как считал писатель Виктор Астафьев «любой соотечественник - будто твоя наиближайшая родня». Действительно, русские люди, находясь даже в тяжелом положении, продолжают идти по жизни с распахнутой душой.

Слова приветствия участникам акции передал спикер ЗС Красноярского края Алексей Додатко и депутат ЗС Екатерина Уделько. С приветственным словом к собравшимся обратился Глава Северо-Енисейского района Алексей Рябцев.

В зале присутствовало много земляков с Крайнего Севера, которые отработав долгие годы выехали с Крайнего Севера. В очередной раз акцию посетила Маргарита Константиновна, мама Героя России Олега Тибекина. «Уже в 3 классе мой сын после урока о Герое Советского Союза Ефиме Белинском, выпускнике этой школы 1942 года, выбрал для себя человека, на которого он хотел бы походить. Мой маленький мальчик сказал тогда: «Мама, ведь умирать на войне как Ефим Белинский - это же больно». Через полвека сын повторил судьбу Героя Советского Союза Ефима Белинского, чье имя носит самая большая школа Северо- Енисейского района, спасая в бою в Чечне своих товарищей.

Маргарита Константиновна передала в дар району книги о военном училище и книгу «Памяти павших. Северный Кавказ 1994–2014». В этом издании очерки о 189 солдатах и офицерах из Красноярского края, не вернувшихся с полей сражений.

Школьники из дома- лицея имени Х.М. Совмена и школы №129 были тронуты спектаклем- девочки плакали, мальчики мужественно сдерживали слезы. Растрогал спектакль и старшее поколение. После спектакля «Русский характер» весь зал встал и одарил актеров продолжительными аплодисментами. Это в очередной раз подчеркнуло духоподъемность акции североенисейцев.

Творческая команда акции по традиции посетила Красноярский краевой госпиталь для ветеранов войн представив концертную программу для пациентов и медицинского персонала и обойдя палаты тех, кто не смог прийти на акцию. Ветераны были рады подаркам и вниманию североенисейцев.

Елена КОЗЛОВА