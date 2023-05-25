В Норильске – 114 февраля: пожарные северного города показали будни своей работы. Фото: МЧС

Пока вся Россия живет 25 мая, в Норильске – 114 февраля. Не верите? Тогда вот вам доказательство: пожарный «Урал» выезжает из ангара – а впереди сугробы вперемешку с лужами воды. Весна в этом году действительно подзадержалась, отмечают сами северяне. Годом ранее в эти дни снег уже в тундре сошел, а тут еще в черте города не успевает таять. Да и когда ему таять – до конца недели синоптики обещают густые облака и хмурое небо, да и столбик термометра не поднимется выше 5-6 градусов выше нуля. Иными словами, шубу уже можно снять, но шапку – рановато.

Между тем в Заполярье уже наступил полярный день. Такой вот порадокс, что на календаре почти лето, а по факту еще зима. Но северяне к этому привычные, люди закаленные.

А что у нас, в южных районах Красноярского края, на расстоянии полторы – две тысячи километров от Норильска? До конца недели в краевом центре дневные температуры составят до 18 градусов, ночные – до плюс 5. При этом будет пасмурно и большая вероятность осадком. То есть берите зонт, выходя из дома. В Минусинске и Шушенском будет немного яснее.