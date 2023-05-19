Это нужно видеть своими глазами: в Норильске солнце перестало заходить за горизонт

Вот такая она полночь в Норильске Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Сегодня ночью на Таймыре солнце уже не пропадет из вида. 19 мая здесь начался полярный день. Он продлится 68 суток. То есть больше двух месяцев солнце будет описывать элипсы на небосклоне, на стыке суток цепляя линию горизонта, но не опускаясь за нее – и так до 25 июля. Затем на смену полярному дню придут белые ночи до 15 августа.

Северный город спит Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Жители Норильска и Дудинки снимают фото и видео, выкладывают в соцсети: пусть жители большой земли смотрят и завидуют. На самом деле снятый на камеру контент не отражает в полной мере того ощущения, которое испытывает человек, попавший в первый раз за Полярный круг именно в сезон белых ночей.

Типичный норильский двор Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Сбиваются все расписание: на часах полночь, в глаза бьют яркие солнечные лучи, слепят нещадно. Сна – ни в одном глазу (если, конечно, вы весь день не разгружали кирпичи или не толкали самосвал – то есть не валитесь с ног от усталости).

Северяне к этому уже привычные, кто-то обзавелся темными шторами дома, а кто-то попросту не замечает. Иной раз можно заметить, как во дворах играет детвора.

Но гостям Норильска советуют: не поленитесь – погуляйте по улицам города. В любую погоду, чтобы прочувствовать¸ каково это жить на 69-й параллели.

А это Дудинка, фото снято в мае 2022 года Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ