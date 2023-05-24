Среди погибших в страшном ДТП в Туве оказались врачи

Фото: Минздрав Тувы

Вчерашняя массовая авария в Туве унесла жизни врачей. Напомним, минувшим вечером на трассе «Сибирь» столкнулись три автомобиля: сила удара была такой, что машины буквально размазало по дороге. Шесть человек погибли, еще трое получили травмы.

В тувинском Минздраве рассказали, что в аварии погибли двое врачей: физиотерапевт Республиканской детской больницы Любовь Монгуш и врач-эндокринолог Чодураа Ооржак. Соболезнования погибшим также выразил глава республики Владислав Ховалыг:

– Поручил социальному блоку Правительства оказать всю необходимую помощь и поддержку. По предварительным данным, они все среднего возраста. Люди в самом расцвете сил, чьи-то матери, отцы. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Это большая потеря для всех нас.

Фото: МВД РФ

Всего же в аварии погибли пять женщин и мужчина. Еще двое мужчин сейчас находятся в республиканской больнице в тяжелом состоянии. И лишь один пострадавший отделался легкими травмами, так что был отправлен на амбулаторное лечение.

В полиции пока придерживаются версии, что одна из машин выехала на встречку, однако какая именно – пока непонятно. Правоохранители уже завели уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшим гибель людей, но непонятно, получится ли привлечь виновника к ответственности: уцелевшие в аварии люди находились в одном автомобиле, пассажиры и водители двух других погибли.

Фото: МВД РФ

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