В Туве шесть человек погибли в страшном ДТП на загородной трассе

Фото: МВД РФ

В Туве шесть человек погибли после столкновения автомобилей на трассе Р-257 «Енисей». Там разбились три легковых автомобиля: сила удара была такой, что машины оказались буквально расплющены всмятку.

В полиции сообщили, что ДТП произошло около половины десятого вечера возле села Баян-Кол. Что именно произошло на трассе – пока неизвестно, сейчас полицейские устанавливают детали происшествия. Сообщается, что помимо шестерых погибших еще три человека получили ранения разной степени тяжести, двое находятся в тяжелом состоянии.

Делом также заинтересовалась прокуратура Тувы. На место аварии выехала Кызылский межрайонный прокурор Наталья Грек. Однако в ведомстве также пока не могут сообщить деталей произошедшего.