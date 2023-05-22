В Красноярском крае присяжные вынесли вердикт по громкому делу об убийстве главреда газеты

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Коллегия присяжных единогласно вынесла обвинительный вердикт по уголовному делу об убийстве главреда минусинской газеты. Преступление было совершено в 2017 году – после того, как журналист был застрелен, фигуранты совершили еще одно спонтанное убийство.

Устранить главного редактора общественно-политической газеты «ТОН М» Дмитрия Попкова решил районный депутат Иса Хашиев: между ним и журналистом произошел конфликт, который тянулся еще с выборов главы района в 2016 году. Хашиев нашел себе соорганизатора – некоего Горюнова, – а тот уже отыскал непосредственного исполнителя. Им стал на тот момент 17-летний подросток Шестаков.

24 мая 2017 года Шестаков приехал домой к главреду и расстрелял его из пистолета с глушителем, после чего скрылся. Местные правоохранители не могли отыскать убийц в течение года, из-за чего вдова погибшего обратилась к председателю СК России, и делом занялось главное управление ведомства.

Как выяснилось позже, это убийство было не единственным: 16 апреля 2020 года Горюнов и Шестаков ехали в Минусинском районе на авто, когда их стал преследовать местный житель – у него ранее возник конфликт с мужчинами, и минусинец хотел устроить разборки. Парочка остановила автомобиль, после чего поочередно расстреляла преследователя из карабина.

Коллегия присяжных заседателей признала организатора убийства – депутата Хашиева, – не заслуживающим снисхождения. К исполнителю Шестакову по первому убийству присяжные согласились проявить снисхождение, но по второму – уже нет. Прения сторон и приговор суда должны состояться в ближайшее время.

К слову, второго организатора убийства, Горюнова, еще летом прошлого года признали виновным. Мужчина пошел на досудебное соглашение с прокурором и получил 16 лет и 10 месяцев колонии строгого режима.

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В Минусинске завершено расследование убийства главного редактора местной общественно-политической газеты «ТОН М» Дмитрия Попкова. Напомним, что произошло это в мае 2017 года. Попкова нашли в собственной бане, в него выпустили не менее шести пуль из пистолета Макарова. По версии следствия убийство произошло на почве конфликта журналиста и районного депутата Исы Хашиева. Конфликт тянулся с 2016 года, с выборов главы Минусинского района.