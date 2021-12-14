Выпустил шесть пуль прямо в бане: в Красноярском крае завершено расследование громкого убийства журналиста

В Красноярском крае направили в суд одно из дел об убийстве журналиста. Фото издания "ТОН-М"

В Минусинске завершено расследование убийства главного редактора местной общественно-политической газеты «ТОН М» Дмитрия Попкова. Напомним, что произошло это в мае 2017 года. Попкова нашли в собственной бане, в него выпустили не менее шести пуль из пистолета Макарова. По версии следствия убийство произошло на почве конфликта журналиста и районного депутата Исы Хашиева. Конфликт тянулся с 2016 года, с выборов главы Минусинского района.

- Хашиев привлек к совершению преступления Горюнова, которому предложил за денежное вознаграждение организовать убийство Попкова. В дальнейшем Горюнов привлек к непосредственному исполнению преступления Шестакова, не достигшего на тот момент совершеннолетия, - называет представитель регионального следкома всех участников этого дела. 24 мая Шестаков с пистолетом с глушителем приехал в дом к журналисту, зашел в баню и застрелил его. Поскольку это дело оставалось нераскрытым до 2018 года, вдова погибшего обратилась к председателю СК России. И дело забрали в Главное управление СК.

В суд на рассмотрение направляется в данный момент дело в отношении Горюнова. В ходе следствия он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Он обвиняется в:

- организации убийства и убийстве;

- вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления;

- незаконном обороте оружия;

- хищение огнестрельного оружия с применением насилия, неопасного для жизни или здоровья.

Кроме того, Горюнова подозревают в хищении карабина с применением насилия, из этого карабина 16 апреля 2020 года он и Шестаков в лесополосе на территории Минусинского района убили местного жителя, выстрелив в него не менее пяти раз. Но это уже другое уголовное дело.

Что касается Хашиева и Шестакова, они сейчас знакомятся с материалами своих дел, затем они также будут направлены в суд.

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В Минусинске убили главного редактора одной из местных газет. Сухие строчки официального пресс-релиза: «По предварительной версии следствия 24 мая около 23 часов в помещении бани обнаружено тело 42-летнего главного редактора газеты «ТОН-М» с огнестрельными ранениями. Следствие рассматривает различные версии убийства, в том числе связанные с профессиональной деятельностью погибшего (подробнее).