«В одну реку дважды не войдешь»: фигуристка Евгения Медведева пошутила в Красноярске по поводу сломанных коньков

Фигуристка Евгения Медведева пошутила в Красноярске по поводу сломанных коньков Фото: Мария ЛЕНЦ

Российская фигуристка, чемпионка и любимица публики Евгения Медведева вновь приехала в Красноярск. На сей раз не для спортивного состязания и не за медалью. А для участия в шоу «Ледниковый период. Снова вместе». Поклонники, которые следят за ее передвижением по стране, бесконечными перелетами, сегодня получили от Евгении очередной видеопривет. Она показала пока еще пустой зал ледового дворца "Платинум. Арена", тихий, без зрителей и залитый светом.

- Ну что, олды, помните эту легендарную арену? Кстати, коньки-то на месте. Все нормально. Как говорится, два раза в одну реку не войдешь. Так что сегодня катаем шоу нормально, без эксцессов, - пообещала спортсменка.

Многие наверняка помнят историю с коньками, о которой обмолвилась звездная фигуристка. А если не помните, достанем ее из архива. Это случилось в конце декабря 2019 года, в Красноярске проходил Чемпионат России по фигурному катанию. С Евгенией всдург произошла неприятность – на одном из ее коньков сломался каблук, как раз перед самым выступлением. Что делать? Времени в обрез, стали искать замену в Красноярске, проверили все возможные магазины.

Те самые злополучные коньки... или счасливые Фото: Мария ЛЕНЦ

Но спортивного инвентаря нужного уровня, для профессионалов, в нашем городе нет. К тому же новая обувь – она всегда как неродная, доставляет неудобство, пока ее не приучишь к ноге. Спортсменка попыталась приловчиться к замене во время тренировки, но поняла, что выступать на них она не сможет.

Другой бы сдался, а она – нет. На свой страх и риск перемотала сломанные коньки скотчем и выступила. Причем блестяще выполнила все элементы и в финале ее буквально накрыло волной эмоций, любви и поддержки трибун.

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