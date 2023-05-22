«Спасибо, что остановили меня»: устроившая стрельбу в детсаду Полина Дворкина в зале суда попросила прощения у скрутившей ее воспитательницы

Фото: прокуратура Красноярского края

22 мая в Красноярском краевом суде состоялось третье заседание по делу убившей отца и устроившей стрельбу в детском саду 20-летней Полины Дворкиной. Обвинитель и судья опрашивали Наталью Стус – одну из воспитательниц, которые остановили нападавшую.

Наталья Стус рассказала уже известную историю, как Дворкина пришла в детский сад №31 на улице Менжинского и сказала, что «пришла за Артемом». Внешний вид и поведение посетительницы насторожило воспитательниц.

Наталья Стус Фото: Мария ЛЕНЦ

Одна из них – Ирина Шабанова заметила часть ружья, видневшуюся из-под одежды. После этого завязалась борьба, в процессе которой произошел выстрел. Затем Дворкину повалила Стус, а Шабанова вывела детей из помещения. Наталья рассказала, что Дворкина успела распылить перцовый баллончик, в итоге у воспитательницы диагностировали ожог роговицы глаза. Она добавила, что выстрел, произведенный Дворкиной, попал в шкаф, пробив его насквозь.

Напомним, что обвиняемая собиралась убивать исключительно мальчиков, и даже детский сад выбрала тот, в котором их больше всего. Полина не скрывала своих радикальных идей и неприязни к мужскому полу. По ее словам ненависть сформировалась из-за отца, который ее унижал и игнорировал всю жизнь.

Помещение группы после задержания Дворкиной. Фото: СК по краю

Полина Дворкина же после опроса потерпевшей сделала замечание:

- В момент выстрела я не управляла оружием. Я никуда не целилась, потому, что была борьба. Выстрелила непроизвольно.

Дворкина продолжила. Как и на предыдущем заседании, она принесла извинения, на этот раз лично Наталье:

- Простите меня, пожалуйста. Спасибо, что остановили меня, - сквозь слезы, смотря в пол, пролепетала Полина. – Впрочем, Наталья на ее слова никак не отреагировала. Хотя было заметно, что извинений она не ждала.

Вообще, на заседании Дворкина держалась скромно, никого не перебивая. Говорила тихо, иногда срываясь в плач. В камуфляжной футболке, с косичками на голове, она меньше всего была похожа на человека, который хладнокровно застрелил родного отца и планировал устроить бойню в детском саду.

В дальнейшем прокурор зачитывал протокол осмотра помещения детского сада и квартиры Дворкиной. Самым интересным фактом стал вес гантели, которой Полина ударила родителя по голове. Она весила 3 килограмма! Судя по всему, хрупкая Дворкина не смогла приложить всю силу в удар, поэтому мужчина просто проснулся и спросил «за что?». Только после этого обвиняемая схватилась за ружье и одним выстрелом в голову убила отца. Кстати, на имя Дворкиной было открыто три банковских счета, один из которых на момент преступления был закрыт. В общей сложности у нее было 200 рублей денег. Последнее она потратила на ружье – 23 тысячи рублей.

Детский сад №31 Фото: ИВАНОВА Диана

В самом конце заседания Дворкина выступила с ходатайством. Она попросила учесть свое искреннее раскаяние, участие в акции «Письмо солдату» и извинения. Все это она абсолютно механическим голосом зачитывала с листочком. Она также попросила разрешение на встречу, но судья сказала ей, что организация свиданий в ее компетенцию не входит. Следующее заседание пройдет 25 мая.

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