Медиков Северо-Енисейской больницы уличили в мошенничестве с зубными протезами. Фото: прокуратура края

Медиков районной больницы поселка Северо-Енисейского уличили в мошенничестве с зубными протезами. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. Там поведали, что при изучении документов в глаза бросилась одна странность: стоматологи больницы исправно, со строгой периодичностью, протезировали ветеранов труда. Отчеты составлены как под копирку. При численности населения в 12 тысяч человек число обратившихся к ортопедам льготников зародило сомнения в достоверности цифры.

Была инициирована проверка. Опросили пациентов из списка и их родственников. И выяснилось, что ни один из опрошенных пожилых людей услугу не получал. Кто-то вообще лет десять медицинское учреждение не посещал. Получается, что больница составляла поддельные документы и на их основе получала субсидии у краевого министерства здравоохранения. Основная часть субсидии шла на оплату задействованных в услуге врачей.

Итого прокуратура выявила 11 случаев обмана на 313 тысяч рублей. Вскрылись и другие нарушения. Например, отдельные помещения больницы не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. Кабинеты офтальмологов, терапевтов, хирургов и автомобиля скорой помощи недостаточно оснащены. И больница получила два иска о взыскании морального вреда.

По итогам проверки заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». А прокуратура продолжит проверку, теперь ознакомится с историей оказания медицинских услуг за последние пять лет.

Добавим, что это не первое «дело медиков» за последнее время: в Краснотуранском районе заведено уголовное дело на бывшего главврача местной районной больницы. Все началось с коллективной жалобы персонала - работники больницы устали смотреть на то, во что превращается их медучреждение.