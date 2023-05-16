В Красноярском крае завели уголовное дело на главврача после коллективной жалобы сотрудников больницы

Краснотуранская больница Фото: прокуратура

В Краснотуранском районе заведено уголовное дело на бывшего главврача «Краснотурнской РБ». Как сообщает прокуратура, все началось с коллективной жалобы всего персонала клиники. Работники больницы устали смотреть на то, во что превращается их медучреждение.

Оказалось, что главврач вовсю пользовался своим положением - устроил своего знакомого на должность начальника хозяйственного отдела (у мужчины не было ни образования, ни стажа, только аттестат об окончании школы), в три раза поднял ему зарплату и платил компенсацию на жилье (8 000 рублей ежемесячно за счет больницы). Платил деньги за работу офтальмологу, которую она совсем не выполняла, ездил на служебном транспорте больницы в выходные дни за счет медучреждения.

Как пояснили в прокуратуре, были обнаружены случаи ненадлежащей работы с персоналом, которые привели к увольнению бывшего начальника хозяйственного отдела из-за необоснованного предложения более низкой должности, а также программиста, который отказался выполнять обязанности, не оговоренные в трудовом договоре. Кроме нарушений в вопросах кадрового обеспечения и зарплаты, были выявлены недостатки в медицинской деятельности. В госпитале отсутствовали необходимые санитарно-эпидемиологические заключения, которые необходимы для безопасной эксплуатации источников ионизирующего излучения.

По представлению ведомства региональный мигздрав уволил главврача. За нарушения законов мужчина также по постановлениям прокурора привлечен к административной ответственности.

Сейчас в отношении бывшего руководителя расследуется дело о превышении полномочий, а также решается вопрос о заведении еще одного – по факту подделки документов.