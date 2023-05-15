«Первый праздник провела в 15 лет»: семья поделилась трогательным видео о жизни убитой на Кубани аниматора Татьяны Мостыко

Татьяна Мостыко фото: соцсети

Веселая, светловолосая девчушка, с задорным и открытым взглядом – именно такой запомнили красноярку Татьяну Мостыко её родственники и друзья. В память о 19-летней девушки, зверски убитой на Кубани, родные собрали подборку с кадрами из жизни аниматора. Это не просто ряд фото и видео, это история о том, как 5-летняя малышка, очень любившая читать, нашла свое призвание.

Таня родилась в сентябре 2003 года в Красноярске. Здесь же девочка пошла в сад – там она очень полюбила книжки. Малышка буквально по пятам ходила за мамой, чтобы та научила её читать. Освоив буквы, девочка с головой погрузилась в удивительный мир, что потом ей очень пригодилось – многие истории и сценарии для своей работы она придумывала сама.

Свой первый праздник Татьяна Мостыко провела в кругу родных и близких – это был день рождения младшего брата Сережи, которому исполнялось 10 лет. Затем к ней стали обращаться знакомые и друзья, с просьбой организовать досуг на праздниках их детей, а потом Тане начали поступать и заказы на проведения мероприятий для взрослых. Её задор, жизнерадостность и неподдельное веселье увлекало за собой, дети обожали девушку. Это и стало определяющим фактором при выборе профессии – Таня решила стать педагогом начальных классов.

При поступлении выбор пал на колледж в Усть-Лабинске, там проживала крёстная Татьяны, которая за ней присматривала.

Во время учебы девушка стала больше проводить времени с детьми – работала помощником вожатой в лагере, аниматором на различных праздниках и с каждый днем все больше убеждалась, что дети – её призвание. Она была счастлива.

Напомним, что 28 апреля 2023 года на Кубани пропали двое аниматоров – 19-летняя Татьяна Мостыко и 37-летний Кирилл Чубко. Коллеги возвращались с организованного ими праздника домой, когда в дороге на разбитой трассе у них прокололось колесо. После этого оба перестали выходить на связь с родными. Оказалось, что к ним «на помощь» поспешили трое местных жителей - 30 лет, 31 года и 45 лет. После замены колеса, они обналичили все банковские карты аниматоров, а затем жестко расправились с молодыми людьми.

Похороны Кирилла прошли в Краснодарском крае, а тело Татьяны мама привезла в Красноярск. Прощание с девушкой прошло 7 мая, захоронили аниматора на Бадалыкском кладбище. Проводить Татьяну в последний путь приехали многие друзья, знакомые и просто все, кто слышал о трагедии и решил поддержать в горе семью. У зала прощания собрались десятки людей. Большинство принесли живые цветы – белые и красные розы, алые гвоздики.

Татьяна похоронена в глубине Бадалыка, от входа в некрополь её участок располагается примерно в двух километрах. Могила 19-летней девушки буквально утопает в венках – из-за их количества не видно деревянного креста. На нем установлен портрет Татьяны – на снимке она запечатлена во время работы, проводила мероприятие. Девушка не смотрит в камеру и что-то говорит с полуулыбкой на лице.

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.... Вокруг земляного холма стоят несколько ваз с цветами – там очень много белых и красных роз. Большинство уже увядает, но многие еще держатся и выглядят свежими. Вокруг могилы черная оградка, небольшой стол и лавочка. Везде лежат конфеты. (Подробнее)

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Проводить Татьяну в последний путь приехали многие друзья, знакомые и просто все, кто слышал о трагедии и решил поддержать в горе семью. (Подробнее)

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